Якось мені лінь: Аліна Гросу поділилася нехитрими секретами краси

Аліна Гросу (фото: ТК "Україна")

За словами співачки, вона невибаглива в цьому питанні

За лаштунками святкового концерту "Музична платформа", який канал "Україна" покаже 31 грудня опівночі, популярна артистка Аліна Гросу, яка раніше зворушливо привітала маму з днем народження, зізналася, що допомагає їй тримати себе у формі.

Вже 31 грудня опівночі глядачі каналу "Україна" зможуть подивитися концерт-нагородження головних хітів року "Музична платформа", на якому запалять популярні українські артисти, зокрема, Гросу. В ексклюзивному інтерв'ю журналістам каналу "Україна" співачка здивувала визнанням: вона практично не робить б`юті-процедури для підтримки себе в тонусі.

"Я до косметолога ходжу раз на рік – на чистку, ну якось мені лінь, якщо чесно. Мене намагалися привчити кремом користуватися – мама каже, мовляв, пора... Єдине, що я можу зробити – маску з соку алое. Іноді макіяж пересушує шкіру, тож, це єдине, що я використовую, щоб зволожити обличчя", – розповіла Аліна Гросу.

Багато хто помітив, що останнім часом наряди артистки стали більш закритими. Однак, за словами співачки, це ніяк не пов’язано з бажанням приховати зайву вагу:

"Я взагалі дуже люблю олів’є, але не їла його років зо два, тому що він дуже калорійний. А я намагаюся багато не їсти, це дуже позначається на фігурі. І алкоголь не люблю, до речі. А мої наряди підбираються спільними зусиллями стилістів і дизайнерів. Зараз мені ближче щось класичне, довгі елегантні сукні... Але все під настрій".

Крім того, за словами Гросу, її чоловік зовсім не проти відкритих нарядів.

"Чому наряди стали закритими? Це все заміжжя! Хоча наряди наче класичні, але... з перчинкою. Все одно вирізи є! І є такі фотографії, які ще не опубліковані, але обов’язково їх покажу. Чоловік не проти. Мені хочеться бути різною – і провокаційною, і елегантною, ось і все", – поділилася артистка на знімальному майданчику новорічного концерту "Музична платформа" каналу "Україна".

Аліна Гросу (фото: ТК "Україна")

Також на святковому концерті "Музична платформа" запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Сергій Бабкін, Ірина Білик, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти "DZIDZIO", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "The Hardkiss", "Антитіла", "KADNAY", "Freedom-Jazz" та інші.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу в модній шубці розповіла про підготовку до Нового року.