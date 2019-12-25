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Сніжно-ніжний настрій: Аліна Гросу зачарувала милим зимовим луком

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.12.2019 - 09:49
Сніжно-ніжний настрій: Аліна Гросу зачарувала милим зимовим луком
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка підкорила променистою посмішкою і модним вбранням

Співачка Аліна Гросу нещодавно зізналася, що в новорічну ніч їй доведеться працювати - проте вона все одно зустріне свято з найближчими, адже вони вирішили приєднатися до неї. До речі, головним подарунком під ялинку артистка вважає те, що у неї тепер є своя сім'я - адже в 2019 році вона вийшла заміж! А поки що вона готується до свят і заодно демонструє стильні образи.

На своїй сторінці в Instagram Аліна показала чарівний і милий зимовий лук, зізнавшись, що у неї був "ніжний настрій". Зірка приміряла білу водолазку і джинсову спідницю міді, а також доповнила аутфит білосніжним пальто і такого ж кольору шапкою з помпоном, не обійшлося і без чорно-білого шарфика.

Завершують ефектний образ білі черевики на підборах і синя сумка. Гросу чарівно посміхається на камеру і виглядає щасливою.

Сніжно-ніжний настрій: Аліна Гросу зачарувала милим зимовим луком

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Сніжно-ніжний настрій. А у вас який?) Напишіть смайлами", - запропонувала підписникам артистка.

Сніжно-ніжний настрій: Аліна Гросу зачарувала милим зимовим луком

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери тут же засипали Аліну компліментами, відзначаючи, що на цьому знімку вона дуже мила і схожа на Снігуроньку.

  • Не переставай посміхатися, твоя усмішка Чарівна!!!
  • Снігуронька
  • Черевики-супер!!!
  • Красуня
  • Красуня.Гарно виглядаєте
  • Ух ти! Снігуронька. Настрій через фото нам передала
  • Як завжди красунечка наша
  • Яка ти красива. Шикарний образ. Сама ніжність) Класні черевики. А у мене новорічний настрій
  • Настрою немає, але коли дивлюся на вас Аліна ,то завжди на душі стає тепло і радісно.Дякую вам
  • Аліночка, Вам йде цей образ. Дуже приємно дивитися. Мила симпатична дівчина.
  • Які класні черевики
  • Настрій супер, снігу не вистачає. Аліна ти як сонечко на цих фото
  • Справжня снегурка, дуже красиво-ніжний образ

Сніжно-ніжний настрій: Аліна Гросу зачарувала милим зимовим луком

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Раніше Аліна Гросу розповіла, як доглядає за своєю зовнішністю і яких ритуалів краси дотримується.

Треба брати себе в руки: Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про фігуру "Як ви схожі": Аліна Гросу зворушливо привітала маму з днем народження
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