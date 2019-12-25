Сніжно-ніжний настрій: Аліна Гросу зачарувала милим зимовим луком

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка підкорила променистою посмішкою і модним вбранням

Співачка Аліна Гросу нещодавно зізналася, що в новорічну ніч їй доведеться працювати - проте вона все одно зустріне свято з найближчими, адже вони вирішили приєднатися до неї. До речі, головним подарунком під ялинку артистка вважає те, що у неї тепер є своя сім'я - адже в 2019 році вона вийшла заміж! А поки що вона готується до свят і заодно демонструє стильні образи.

На своїй сторінці в Instagram Аліна показала чарівний і милий зимовий лук, зізнавшись, що у неї був "ніжний настрій". Зірка приміряла білу водолазку і джинсову спідницю міді, а також доповнила аутфит білосніжним пальто і такого ж кольору шапкою з помпоном, не обійшлося і без чорно-білого шарфика.

Завершують ефектний образ білі черевики на підборах і синя сумка. Гросу чарівно посміхається на камеру і виглядає щасливою.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Сніжно-ніжний настрій. А у вас який?) Напишіть смайлами", - запропонувала підписникам артистка.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери тут же засипали Аліну компліментами, відзначаючи, що на цьому знімку вона дуже мила і схожа на Снігуроньку.

Не переставай посміхатися, твоя усмішка Чарівна!!!

Снігуронька

Черевики-супер!!!

Красуня

Красуня.Гарно виглядаєте

Ух ти! Снігуронька. Настрій через фото нам передала

Як завжди красунечка наша

Яка ти красива. Шикарний образ. Сама ніжність) Класні черевики. А у мене новорічний настрій

Настрою немає, але коли дивлюся на вас Аліна ,то завжди на душі стає тепло і радісно.Дякую вам

Аліночка, Вам йде цей образ. Дуже приємно дивитися. Мила симпатична дівчина.

Які класні черевики

Настрій супер, снігу не вистачає. Аліна ти як сонечко на цих фото

Справжня снегурка, дуже красиво-ніжний образ

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Раніше Аліна Гросу розповіла, як доглядає за своєю зовнішністю і яких ритуалів краси дотримується.