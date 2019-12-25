Сніжно-ніжний настрій: Аліна Гросу зачарувала милим зимовим луком

Співачка підкорила променистою посмішкою і модним вбранням
Співачка Аліна Гросу нещодавно зізналася, що в новорічну ніч їй доведеться працювати - проте вона все одно зустріне свято з найближчими, адже вони вирішили приєднатися до неї. До речі, головним подарунком під ялинку артистка вважає те, що у неї тепер є своя сім'я - адже в 2019 році вона вийшла заміж! А поки що вона готується до свят і заодно демонструє стильні образи.
На своїй сторінці в Instagram Аліна показала чарівний і милий зимовий лук, зізнавшись, що у неї був "ніжний настрій". Зірка приміряла білу водолазку і джинсову спідницю міді, а також доповнила аутфит білосніжним пальто і такого ж кольору шапкою з помпоном, не обійшлося і без чорно-білого шарфика.
Завершують ефектний образ білі черевики на підборах і синя сумка. Гросу чарівно посміхається на камеру і виглядає щасливою.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Сніжно-ніжний настрій. А у вас який?) Напишіть смайлами", - запропонувала підписникам артистка.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Фолловери тут же засипали Аліну компліментами, відзначаючи, що на цьому знімку вона дуже мила і схожа на Снігуроньку.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Раніше Аліна Гросу розповіла, як доглядає за своєю зовнішністю і яких ритуалів краси дотримується.