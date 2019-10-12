Встигнути все! Стильна Осадча похвалилася активною осінню в мальовничому місці

Телеведуча поєднала роботу і відпочинок
Катя Осадча часто суміщає роботу і відпочинок. Вона знаходити час для себе навіть в перервах між зйомками. Наприклад, під час недавньої поїздки в Париж, де вона не тільки знімала черговий випуск "Світського життя", але і провела романтичний час з чоловіком Юрієм Горбуновим. Прихід бабиного літа вУкраїні збігся зі ще однією робочою поїздкою ведучої. На цей раз вона потрапила в мальовничу Львівську область і не змогла не скористатися можливістю насолодитися прогулянкою по атмосфернуму парку.
Теледіва вирішила взяти велосипед і вирушити насолоджуватися навколишніми пейзажами. Для своїх активностей Катя обрала відповідний аутфіт – вона вбралася в чорні штани з червоними лампасами, що нагадують спортивний одяг, білі кросівки, а також утрамодное картате пальто з декорованими золотою тасьмою рукавами.
Ведуча зібрала волосся в зручний пучок і не забула надіти сонячні окуляри. Вона показала шанувальникам мальовниче передмістя Львова з озером і осіннім колоритним парком.
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)
"Бабине літо у передмісті Львова. Встигнути все. Перед зйомкою проїхати навколо озера, велосипедний сезон ще закривати зарано", - запевнила Катя.
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники теледіви були вражені атмосферним місцем, а також не забули залишити комплімент для зірки. Серед коментаторів опинилась і українська співачка Міка Ньютон, яка переїхала в США. "Краса!" - написала вона.
Скріншот коментарів
Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов продемонстрували спільний стильний світський вихід.