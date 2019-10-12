Встигнути все! Стильна Осадча похвалилася активною осінню в мальовничому місці

Катя Осадча часто суміщає роботу і відпочинок. Вона знаходити час для себе навіть в перервах між зйомками. Наприклад, під час недавньої поїздки в Париж, де вона не тільки знімала черговий випуск "Світського життя", але і провела романтичний час з чоловіком Юрієм Горбуновим. Прихід бабиного літа вУкраїні збігся зі ще однією робочою поїздкою ведучої. На цей раз вона потрапила в мальовничу Львівську область і не змогла не скористатися можливістю насолодитися прогулянкою по атмосфернуму парку.

Теледіва вирішила взяти велосипед і вирушити насолоджуватися навколишніми пейзажами. Для своїх активностей Катя обрала відповідний аутфіт – вона вбралася в чорні штани з червоними лампасами, що нагадують спортивний одяг, білі кросівки, а також утрамодное картате пальто з декорованими золотою тасьмою рукавами.

Ведуча зібрала волосся в зручний пучок і не забула надіти сонячні окуляри. Вона показала шанувальникам мальовниче передмістя Львова з озером і осіннім колоритним парком.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Бабине літо у передмісті Львова. Встигнути все. Перед зйомкою проїхати навколо озера, велосипедний сезон ще закривати зарано", - запевнила Катя.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники теледіви були вражені атмосферним місцем, а також не забули залишити комплімент для зірки. Серед коментаторів опинилась і українська співачка Міка Ньютон, яка переїхала в США. "Краса!" - написала вона.

Як гарно, де у Львові таке озеро?

Шикарні

Ви дуже органічно виглядаєте в такій атмосфері. Відчуття щастя від фото

Дуже красива фотографія

Шикарне місце, щаслива Катя

Ну стильна штучка

Класно виглядаете!

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов продемонстрували спільний стильний світський вихід.