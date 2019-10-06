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Стильно і зручно: Катя Осадча похвалилася ефектним вбранням для подорожей

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.10.2019 - 20:50
Стильно і зручно: Катя Осадча похвалилася ефектним вбранням для подорожей
Катя Осадча (Фото: РБК-Україна)

Катя Осадча звернулася до фанів з питанням

Катя Осадча, яка нещодавно в Парижі відвідала показ нової колекції відомого українського дизайнера Андре Тана і порадувала шанувальників калейдоскопом яскравих фото з міста романтиків, заодно і показавши нові наряди, похвалилася в мережі елегантним костюмом "для подорожей". Ведуча "Світського життя" в своєму Instagram опублікувала знімок на тлі розкішного чорного Jaguar.

Теледіва також побажала своїм підписникам чудового вихідного дня і поцікавилася, як хто проводить цю неділю - за роботою чи відпочиваючи.

Осадча одягнула повітряне і легке тревел-вбрання, яке чудово поєднує елегантність та Casual-стиль. Короткі білі штани та піджак прикрашає веселий принт у вигляді чоловічків, виконаний в блакитному, рожевому і чорному кольорах. Образ мандрівниці доповнюють світлі зручні кросівки.

Стильно і зручно: Катя Осадча похвалилася ефектним вбранням для подорожей

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Літаком, поїздом, машиною... Подорожі - частина роботи. А поки буду подорожувати, аеропорт-сервіс забере машину, продіагностує, помиє і поверне до прильоту. Гарної всім неділі", - йдеться у публікації.

Користувачі мережі захоплюються образом Каті та купають її в компліментах, заодно розпитуючи подробиці про нове вбрання.

  • Сумуємо за вами;
  • Чекаю тебе на ранчо!
  • Шикарно живете;
  • Яким українським дизайнерам віддаєте перевагу? Носите їх речі?
  • Як завжди, красива і стильна Катя! Приємно дивитися!
  • Катя, дуже гарний костюм, а ще вчора в Києві на дівчинці побачила, теж захотіла - це когось з наших дизайнерів?
  • Подорожі дуже зосереджують на головному! Гарного вам дня!
  • Яка гарна...

Стильно і зручно: Катя Осадча похвалилася ефектним вбранням для подорожей

Скрін коментарів

Як повідомлялося, раніше Катя Осадча зачарувала шикарним образом на конкурсі краси Міс Україна 2019.

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