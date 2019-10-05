Промениста Осадча в стильному бомбера від Chloé надихнулася осіннім Парижем

Ведуча показала мальовничі краєвиди міста романтиків
Катя Осадча бере від осінньої пори по-максимуму – вона вирушила в Париж на показ нової колекції Андре Тана і записала новий випуск програми " Світське життя", а також вирішила затриматися в місті романтиків разом з чоловіком Юрієм Горбуновим. Катя із задоволенням гуляла по французькій столиці і поділилася з шанувальниками барвистими фото – з погодою телеведучій явно пощастило! На нових знімках теледіва з'явилася з стильному повсякденному образі і показала одну з визначних пам'яток Парижа.
Ведуча обрала для прогулянки стильний оксамитовий бомбер від Chloé, вартістю близько 3 000 євро. Вона одягла укорочені штани синьо-сірого відтінку і доповнила стріт-стайл лук сумочкою на ланцюжку і сонячними окулярами в металевій оправі. Також теледіва опублікувала кілька мальовничих знімків, зроблених в Люксембурзькому саду.
"Восени фарби природи набирають особливих відтінків, квіти по особливому барвисті, дерева багряніють, останній кольоровий танець природи перед довгою зимою. А ви любите зиму?" - поцікавилася вона у підпису.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Думки шанувальників розділилися – одні заявили, що чекають снігу і радіють приходу холодної пори, інші ж виявилися більш теплолюбними. Не обійшлося і без компліментів для самої Каті.
Скріншот коментарів
Втім, Катя встигла попрощатися з Парижем і вже повернулася в рідний Київ, а також приступила до роботи. Парою свіжих кадрів вона поділилася в сторіз.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Раніше Катя Осадча показала свій образ в костюмі від Андре Тана на його показі в Парижі.