Успеть все! Стильная Осадчая похвасталась активной осенью в живописном месте

Катя Осадчая часто совмещает работу и отдых. Она находить время для себя даже в перерывах между съемками. Например, во время недавней поездки в Париж, где она не только снимала очередной выпуск "Светской жизни", но и провела романтическое время с мужем Юрием Горбуновым. Приход бабьего лета в Укриане совпал с еще одной рабочей поездкой ведущей. На этот раз она попала в живописную Львовскую область и не смогла не воспользоваться возможностью насладится прогулкой по атмосфернуму парку.

Теледива решила взять велосипед и отправиться наслаждаться окрестными пейзажами. Для свих активностей Катя выбрала соотвествующий аутфит – она облачилась в черные штаны с красными лампасами, напоминающие спортивную одежду, белые кроссовки, а также утрамодное клетчатое пальто с декорированными золотой тесьмой рукавами.

Ведущая собрала волосы в удобный пучок и не забыла надеть солнечные очки. Она показала поклонникам живописный пригород Львова с озером и осенним колоритным парком.

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Бабине літо у передмісті Львова. Встигнути все. Перед зйомкою проїхати навколо озера, велосипедний сезон ще закривати зарано", - заверила Катя.

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники теледивы были впечатлены атмосферным местом, а также не забыли оставить комплимент для звезды. Среди комментаторов оказалась и украинская певица Мика Ньютон, котрая перебралась в США. "Красота!" - написала она.

Як гарно, де в Львові таке озеро?

Шикарні

Ви дуже органічно виглядаєте в такій атмосфері. Відчуття щастя від фото

Очень красивая фотография

Шикарное место, счастливая Катя

Ну стильна штучка

Классно виглядаете!

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов продемонстрировали совместный стильный светский выход.