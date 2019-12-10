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Про чоловіка, ставлення до Spise Girls, тату і посмішку: Вікторія Бекхем відверто відповіла на запитання про себе

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 17:56
Про чоловіка, ставлення до Spise Girls, тату і посмішку: Вікторія Бекхем відверто відповіла на запитання про себе
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія відповіла на популярні запитання про себе

Вікторія Бекхем – відома бізнес-вумен, дизайнер, а в минулому – співачка, дружина знаменитого футболіста і щаслива мама чотирьох дітей. Здавалося б, ми знаємо про неї все. Але сама 45-річна ікона стилю так не вважає. Вона вирішила відповісти на запитання від першого лиця, записавши ролик і опублікувавши його в себе на сторінці.

Про чоловіка, ставлення до Spise Girls, тату і посмішку: Вікторія Бекхем відверто відповіла на запитання про себеВікторія розповіла багато нового про себе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

І почала Вікторія, яка славиться іронічним ставленням до себе, також з гумору. На питання, чим вона знаменита, вона відповіла: "Тим, що я не посміхаюся, ніколи!". Нагадаємо, Вікторія у свій час пережила масу нападок від шанувальників та преси через те, що вона ніколи не посміхається на фото. Один час вона жартувала, що просто відповідальна за модну індустрію, і їй не до посмішок. Після просто говорила, що насправді в житті вона весела і усміхнена. До речі, з часом і фото Вікторії з посмішкою в мережі стало набагато більше.

Нове відео про Вікторію (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Про те, яка вона в житті, дружина Девіда Бекхема також розповіла докладніше. "Добра, хороша мама, я можу бути веселою і прикольною... Раптово? Так, так і є", – сказала знаменита ікона стилю. Також вона згадала про знайомство зі своїм майбутнім чоловіком. "Це було дуже, дуже давно... На грі "Манчестер Юнайтед".

Про чоловіка, ставлення до Spise Girls, тату і посмішку: Вікторія Бекхем відверто відповіла на запитання про себеХороша мама головне визначення себе самої Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Не оминула вона і питання про участь у знаменитому гьорлз-бенді, який і зробив із дівчини світову знаменитість – Spise Girls. Як відомо, Вікторія – єдина, хто не зміг приєднатися до інших учасниць після возз'єднання групи. Тим не менш, вона заявила: "Я завжди буду "спайс гьорл!" і додала красномовний жест всіх дівчат гурту.

Про чоловіка, ставлення до Spise Girls, тату і посмішку: Вікторія Бекхем відверто відповіла на запитання про себеВікторія і Девід (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ще одне питання стосувалося її татуювань. Як виявилося, зараз на тілі Вікторії залишилося лише одне тату – маленький хрестик на пальці правої руки, який практично не помітний з боку і до того ж коштував майстру величезних зусиль. Інші малюнки вона поступово вивела.

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