Так пишаюся тобою: Вікторія Бекхем зізналася чоловікові в любові за допомогою архівного відео

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка розчулила мережу

Вікторія Бекхем, яка завжди дуже активна в Instagram, за останню добу перевершила сама себе. Дизайнер, бізнесвумен і просто щаслива дочка, дружина і мама показала масу архівних фото і відео. Перший присвячений їй самій. Вона постала ще дитиною – дівчинка стоїть за прасувальної дошкою в кумедному сарафані і широко посміхається. В колажі Вікторія розмістила також фото зі справжнього життя, де займається тим же ділом. «Завжди була призначена для ательє?..», – написала вона жартівливий підпис, натякаючи, що доля дівчинки була визначена заздалегідь.

Вікторія в дитинстві і сьогодні (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше знаменита красуня, яка обожнює сімейні фото, додала пару постів, присвячених своєму батькові. «Представляємо справжню зірку сім'ї! Мій батько був в групі! Soniks. Ці картинки – це все. Я не можу більше любити тебе! З днем народження!!», – написала любляча дочка під галереєю, де батько у складі своєї групи виконує хіти. В продовження низки постів про улюбленого тата вона додала відео, яке складається з фото різних років, яке доповнила улюбленою піснею батька. «З днем народження, тато! Відтворення вашої улюбленої пісні Стіві тільки для тебе сьогодні. Я не можу дочекатися, щоб відсвяткувати з тобою особисто, коли карантин закінчиться. Ти найбільш неймовірний батько, дідусь, чоловік і друг. Ми всі тебе любимо», – не змогла стримати емоцій Вікторія.

Вікторія з мамою і татом (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Не обійшла 46-річна бізнесвумен і свого коханого чоловіка. Вікторія показала фанатам архівне відео, на якому зібрані ключові ігри Девіда. «Не можу повірити, що минуло вже 7 років з тих пір, як @DavidBeckham зіграв свою останню гру в якості професійного футболіста. Ми так пишаємося!!!! Ми любимо тебе. Не можу дочекатися твоєї наступної глави», – написала зірка коханому чоловікові.

Девід пішов зі спорту 7 років тому (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Девід вже давно пішов з футболу і зайнявся власним бізнесом. "...Я завжди був честолюбний у всьому, що роблю. Граю я перед 90 000 фанатів або з дітьми вдома. Я завжди хочу перемогти. Я завжди хочу багато працювати. Причина, через яку я був честолюбним футболістом, зробила мене честолюбним бізнесменом. У мене зараз офіс на 16 чоловік, і я тут майже кожен день, коли я не подорожую. Якщо хлопці в офісі ніколи не бачать мене, це неправильний приклад – і я просто дуже люблю енергію команди і працювати разом, і я думаю, в деякому роді, мріяти разом", – розповіла він британському GQ.

Автор: Міла Іванова