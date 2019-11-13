Це дуже мило! Вікторія та Девід Бекхем з 8-річною Харпер оригінально привітали всіх з Днем доброти (відео)

Вікторія Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменита пара привітала всіх з Днем доброти

Вікторія і Девід Бекхем, які обожнюють кожне свято перетворювати в тепле сімейне торжество, і в цей раз традиціям не зраджують. До Всесвітнього дня доброти вони підготувалися особливо ретельно. Знаменитий дизайнер в честь такої події записала ряд роликів. На першому вона провела опитування серед співробітників – дівчата з компанії Вікторії розповідають, що вони мають на увазі під цим словом. Після Вікторія сама виступила з короткою промовою, в якій закликала сьогодні і кожен день бути добрішими до себе і до інших людей. У третьому ж знаменита мама задіяла також коханого чоловіка та 8-річну доньку Харпер Севен.

Вікторія Бекхєм міркує про доброту (відео: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, останнім часом Девід намагається кожну вільну хвилинку провести з родиною. Екс-футболіст і бізнесмен влаштовує для дітей поїздки, веселі ігри та інші розважальні заходи. Приміром, на Хелловін він разом з Брукліном, Ромео і Харпер влаштували костюмовану вечірку. Всі четверо розмалювались маминою косметикою і опублікували серію кумедних кадрів. Вікторія приєднатися до них не змогла, а тому їй залишалося лише підтримувати веселощі з допомогою Instagram.

Девід і Харпер імпровізують (відео: instagram.com/victoriabeckham)

І сьогоднішній день не став винятком. Девід і Харпер Севен записали разом з 8-річною Харпер Севен коротке відео, а опублікувала творіння у своєму Instagram Вікторія Бекхем. Дівчинка бажає всім щасливого дня після імпровізованого «бавовни» камери від знаменитого тата.

Девід готує частування на шкільне захід Харпер (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Також Девід доклав руку до частування для шкільної вечірки дівчинки. Він власноруч вирізав літери з яблук для пирога. А Вікторія знімала процес, супроводжуючи словами захоплення роботою чоловіка.