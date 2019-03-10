"Посміхаємося і махаємо": Маша Єфросиніна "блиснула" нескінченними ногами

Дописувачі Єфросиніної в захваті від телеведучої

Маша Ефросинина, которая недавно "спасла" детей и схлестнулась с фанами, поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой хорошо видны длинные ноги известной телеведущей.

Новую фотографию из гримерки Ефросинина запостила на своей странице в Instagram.

"Укрепляем пресс, снимаем напряжение с ног, улыбаемся и машем", - подписала фото улыбающаяся телеведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пользователи сети оценили фотографию и оставили свои комментарии. Стоит отметить, что некоторых очень удивило сочетание колготок и босоножек.

"Красота. Вы непревзойденная", - прокомментировала dobzhenecka.

"Эти колготки везде", - написала kulinatulya.

"Всегда смеялись из тех, кто одевал колготки в босоножки. Всегда было видно шов колготок и это некрасиво, поэтому удивляюсь такой одежде Ефросининой", - отметила _flowers_de_luxe_.

"Ох, эти ноги!", - написала snytkova.

"Ноги, Маша, у Вас все прекрасно и Вы такая умница и красавица", - прокомментировала ninakhot.

"Ноги - великолепное продолжение красоты!", - подчеркнула larisadumarevskaia.

"Все красиво. Но, по-моему, босоножки с колготками - моветон", - написала olgatkachukosipenko.

"Ну вот, нечего сказать. Красота она либо есть, либо нет. В вашем случае, без вариантов - Все люди как люди, а вы королева", - написала ninagoodvil.

"Очень красивый цвет платья!", - прокомментировала nataliianataliia4645.

"Думала, что босоножки с колготками не совмещаются, видно ошибалась", - отметила skoropaniuk334.

Напомним, что Маша Ефросинина показала самую быструю укладку в мире.

Ранее сообщалось о том, что Маша Ефросинина очаровала фото с подругой.