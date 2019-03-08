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Маша Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі

Lite » Мода 08.03.2019 - 14:40
Маша Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча по секрету розповіла, як справляється з неслухняними волоссям

Стиль і образи Машы Єфросиніної не перестають дивувати своєю елегантністю і витонченістю, наприклад, мереживний наряд, в якому вона з'явилася на одному із заходів в рамках форуму "ELLE active forum", справив фурор серед шанувальників телеведучої. Тому створюється враження, що свому зовнішньому вигляду знаменитість приділяє багато часу, щоб довести образ до досконалості. Однак, на своїй сторінці в Instagram українська красуня зізналася, що не завжди встигає привести себе в порядок і іноді використовує хитрощі та лайфхаки, щоб виглядати достойно. Вона розмістила фото з кумедним підписом, що іноді замінює складні зачіски шапкою, яка приховує не укладене волосся.

Маша Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

"Найшвидша укладка в світі — фффапочка", - так підписала Марія фото.

Пыдписниці одразу ж погодилися з кумиром, і поділилися своїми лайфхаками експрес методів виглядати гідно за будь-яких обставин.

  • "Шикарний образ", - fedosovaa_olya
  • "Ну а літом-окуляри", - oksanka_plodnik
  • "Маша, Вам так все йде", - alekseevets_aleksandr
  • "Неймовірно красива!" - galinakrivinska
  • "Ви така красива в цьому образі", - natalya_shilyaeva104

Варто відзначити, що образ вийшов дійсно романтичним, весняним і дличив знаменитості. Берет ніжного рожевого відтінку Маша доповнила шкіряною курткою, з нарочито грубою фурнітурою і воротом з рожевої овчини, і водолазкою в колір.

У Маші Єфросиніної так же варто повчитися носити головний тренд весни 2019 року - тотал-анималистичный принт, який на ведучій виглядає дуже елегантно.

А ще, вам буде цікаво дізнатися, яку суперздатність має Маша Єфросиніна.

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