Маша Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі

Телеведуча по секрету розповіла, як справляється з неслухняними волоссям
Стиль і образи Машы Єфросиніної не перестають дивувати своєю елегантністю і витонченістю, наприклад, мереживний наряд, в якому вона з'явилася на одному із заходів в рамках форуму "ELLE active forum", справив фурор серед шанувальників телеведучої. Тому створюється враження, що свому зовнішньому вигляду знаменитість приділяє багато часу, щоб довести образ до досконалості. Однак, на своїй сторінці в Instagram українська красуня зізналася, що не завжди встигає привести себе в порядок і іноді використовує хитрощі та лайфхаки, щоб виглядати достойно. Вона розмістила фото з кумедним підписом, що іноді замінює складні зачіски шапкою, яка приховує не укладене волосся.
Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)
"Найшвидша укладка в світі — фффапочка", - так підписала Марія фото.
Пыдписниці одразу ж погодилися з кумиром, і поділилися своїми лайфхаками експрес методів виглядати гідно за будь-яких обставин.
Варто відзначити, що образ вийшов дійсно романтичним, весняним і дличив знаменитості. Берет ніжного рожевого відтінку Маша доповнила шкіряною курткою, з нарочито грубою фурнітурою і воротом з рожевої овчини, і водолазкою в колір.
У Маші Єфросиніної так же варто повчитися носити головний тренд весни 2019 року - тотал-анималистичный принт, який на ведучій виглядає дуже елегантно.
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