Грудьми на барикади: Єфросиніна "врятувала" дітей та зчепилася з фанами

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна показала струнке фото і викликала неоднозначну реакцію в мережі

Відома телеведуча і популярний блогер Маша Єфросиніна, яка раніше вразила шанувальників яскравим "цукерковим" образом, поділилася цікавою гастрономічною історією - як їй довелося рятувати сина від торта, а потім самій із 15-річною дочкою "рятуватися" морозивом від вражень після перегляду фільму. Кумедну ситуацію зірка розповіла підписникам у Instagram.

Маша зазначила, що її син не зміг пройти повз вафельного торта зі згущеним молоком, і ласощі мало не "захопили" дитину. Довелося рятувати, адже будь-яка нормальна мати завжди захистить своє дитя.

Телеведуча поспішила на підмогу і однією лівою впоралася з великим шматком солодощів.

Після цього вони із Наною переглянули нову комедію з Дженіфер Лопез, але фільм зовсім не вразив кіноманів - виявився "дичайше аццкою маячнею".

Щоб рятувати становище і не псувати вечір було вирішено "заїсти це розчарування морозивом".

"Ну і як я могла дозволити своїй дитині знищитися цілої порцією? Довелося виручати - з'їсти половину", - написала Маша.

До того ж вона опублікувала фото. Як видно на знімку - "боротьба" зі смакотою ніяк не позначилися на стрункій знаменитості.

Фото: Маша Ефросининв (instagram.com/mashaefrosinina)

Курйозні баттли розчулили шанувальників Єфросиніної та користувачі мережі захопилися відвагою і готовністю до самопожертви зіркової мами. Фани Маші по достоїнству оцінили її почуття гумору, але деякі акцентують увагу на зовнішності Маши - їм здається, що вона сильно схудла:

"Ви супер мама";

"Струнка!"

"Все має бути в міру!"

"Чарівними материнськими грудьми на барикади!"

"Маша ви мене звичайно вибачте, але це просто жах, до чого ви дохуділися. Це не моя справа, але куди дивляться ваші близькі, чоловік, мама, чому не підкажуть, якщо ви самі себе не бачите в дзеркалі";

На останній коментар Єфросиніна відповіла та ноголосила, що вона бачить себе в дзеркалі і дуже собі подобається: "Але ви праві , безумовно, в одному - це не ваша справа!"

Скрін коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна викликала фурор чином в мереживній елегантному вбранні з відкритими плечима і трендових колготках зі стразами.

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