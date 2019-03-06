"З Джулією Робертс": Маша Єфросиніна зачарувала фото з подругою

Телеведуча опублікувала чорно-білі кадри з чарівною дівчиною
Телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно захопила мережу своїм мереживним нарядом, оригінально представила підписникам свою близьку подругу, з якою займається благодійністю і забезпечує хворих дітей в операціях, реабілітації та медикаментах. На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала миле чорно-біле фото з усміхненою дівчиною в обіймах.
Фото: Маша Єфросиніна з подругою Валерією (instagram.com/mashaefrosinina)
"Рівно два роки тому маленьке тендітне тільце з тургенівскими кучериками представилося Валерією. Спасибі тобі, мій тепер уже близький друг @valeriya_", - подякувала Єфросиніна своїй подрузі за співпрацю у благодійній сфері.
Вона назвала астрономічну суму, яку вдалося спільними зусиллями зібрати дівчатам для хворих дітей.
"На сьогоднішній день ми зібрали близько 2 600 000 грн! Ця сума дала можливість жити здоровим життям сорока дітям, фонд забезпечив їм операції, реабілітацію та медикаментозний супровід", - розповіла про результати проведеної роботи телеведуча.
Підписники захопилися намірами Єфросиніної допомагати дітям і зазначили, що подруга зірки дуже схожа на голлівудську знаменитість Джулію Робертс.
Варто відзначити, що в недавньому інтерв'ю ще одна дівчина, з якою Маша близько спілкується - Даша Астаф'єва відверто розповіла про особисте. Так нещодавно, вона зізналася про найбільші свої страхи.
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