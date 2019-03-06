"З Джулією Робертс": Маша Єфросиніна зачарувала фото з подругою

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча опублікувала чорно-білі кадри з чарівною дівчиною

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно захопила мережу своїм мереживним нарядом, оригінально представила підписникам свою близьку подругу, з якою займається благодійністю і забезпечує хворих дітей в операціях, реабілітації та медикаментах. На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала миле чорно-біле фото з усміхненою дівчиною в обіймах.

Фото: Маша Єфросиніна з подругою Валерією (instagram.com/mashaefrosinina)

"Рівно два роки тому маленьке тендітне тільце з тургенівскими кучериками представилося Валерією. Спасибі тобі, мій тепер уже близький друг @valeriya_", - подякувала Єфросиніна своїй подрузі за співпрацю у благодійній сфері.

Вона назвала астрономічну суму, яку вдалося спільними зусиллями зібрати дівчатам для хворих дітей.

"На сьогоднішній день ми зібрали близько 2 600 000 грн! Ця сума дала можливість жити здоровим життям сорока дітям, фонд забезпечив їм операції, реабілітацію та медикаментозний супровід", - розповіла про результати проведеної роботи телеведуча.

Підписники захопилися намірами Єфросиніної допомагати дітям і зазначили, що подруга зірки дуже схожа на голлівудську знаменитість Джулію Робертс.

"Красуні", - stoliarova_alinka

"Талановиті, добрі ви творите добро", - modi_beauty_center

"Як же Валерія схожа на Джулію Робертс (або Джулія на Валерію). Усмішка, міміка, жести, волосся! Неможливо намилуватися!" - annetblum

"Маша, поки не прочитала ваш пост з початку вирішила, що фото з Джулією Робертс", - alena.sorokina29

"Я думала мені здалося, виявляється дійсно схожа", - luna_cheese

"У вас чудовий тандем! Спасибі, Вам, талановиті і небайдужі дівчатка!" - lavandovydim_kiev.

Варто відзначити, що в недавньому інтерв'ю ще одна дівчина, з якою Маша близько спілкується - Даша Астаф'єва відверто розповіла про особисте. Так нещодавно, вона зізналася про найбільші свої страхи.

А ще, Маша Єфросиніна показала, як носити головний тренд весни 2019.