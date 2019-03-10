"Посміхаємося і махаємо": Маша Єфросиніна "блиснула" нескінченними ногами

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Дописувачі Єфросиніної в захваті від телеведучої

Маша Єфросиніна, яка нещодавно "врятувала" дітей і зіткнулась з фанами, поділилася з дописувачами новою фотографією, на якій добре видно довгі ноги відомої телеведучої.

Нову фотографію з гримерки Єфросиніна запостила на своїй сторінці в Instagram.

"Зміцнюємо прес, знімаємо напругу з ніг, посміхаємося і махаємо", - підписала фото усміхнена телеведуча.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Користувачі мережі оцінили фотографію і залишили свої коментарі. Варто зазначити, що деяких дуже здивувало поєднання колготок і босоніжок.

"Краса. Ви неперевершена", - прокоментувала dobzhenecka.

"Ці колготки скрізь", - написала kulinatulya.

"Завжди сміялися з тих, хто одягав колготки в босоніжки. Завжди було видно шов колготок і це негарно, тому дивуюся такому одязі Єфросиніної", - зазначила _flowers_de_luxe_.

"Ох, ці ноги!", - написала snytkova.

"Ноги, Маша, у Вас все чудово і Ви така розумниця і красуня", - прокоментувала ninakhot.

"Ноги - чудове продовження краси!", - підкреслила larisadumarevskaia.

"Все красиво. Але, по-моєму, босоніжки з колготками - моветон", - написала olgatkachukosipenko.

"Ну от, нічого сказати. Краса вона або є, або немає. У вашому випадку, без варіантів - Всі люди як люди, а ви королева", - написала ninagoodvil.

"Дуже гарний колір сукні!", - прокоментувала nataliianataliia4645.

"Думала, що босоніжки з колготками не поєднуються, видно помилялася", - зазначила skoropaniuk334.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі.

Раніше повідомлялося про те, що Маша Єфросиніна зачарувала фото з подругою.