У ультраміні на кухонному столі: Віка з НеАнгелів приголомшила пікантною зйомкою

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка показала дуже сексапільний спосіб навести чистоту

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели в цілому задоволена своїм карантинів - адже артистка проводить його з рідними і близькими у Харкові, насолоджуючись спілкуванням з сім'єю. Вона розважається з племінницею, влаштовує фотосети на природі і балує шанувальників запальними танцями. Втім, не обійшлося і без проблем - так як дівчина поїхала до сім'ї ще в березні, зараз вона зіткнулася з нестачею легкого одягу для теплої погоди, так що зірка вирішила влаштувати онлайн-шопінг.

А щоб зарядити позитивом і підняти настрій фанатам, Віка поділилася пікантним відеороликом, зробленим під час тематичної фотосесії. У ролику співачка позує у міні-сукні з квітковим принтом і зелених туфлях на шпильці. Ефектний лук доповнюють рожеві гумові рукавички на руках дівчини, яскравий макіяж і красива укладка локонами. Ще одна пара жовтих рукавичок висить у неї на поясі.

Артистка відображена на кухонному столі, стоячи на четвереньках і млосно вигинаючись на камеру.

"Дівчатка, мої прекрасні!!! Включаємо фантазію, щоб трохи відволіктися. Беремо волю в кулак з ганчіркою і починаємо наводити чистоту", - запропонувала Смеюха.

Фолловери залишилися під враженням від такого жаркого образу Вікі і засипали її компліментами в коментарях.

Тов)) Можеш, коли захочеш)) Молодчинка))

Гарне прибирання

Ох богиня

Така фантазія мені подобається. Хороша домробітниця

Бомбита!!

Яка ж Ви гарна і сэксуальная!!!

У мене аж різко пил з'явилася на кухні!!

Ви чудова дівчина!

Приблизно так і я прибирати кухню )))! Віка, дякую за інструкцію ))))))

Ніфіга собі у уборочка, от як буває на карантині

після такого прибирання боюся за наслідки 18+

Ну тут як раз фантазію включили не дівчинки, а зовсім навпаки

Так Лааааадно Блискуча .....Плита !!!

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів зіткнулася з проблемою на карантині у рідному Харкові.