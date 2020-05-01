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У ультраміні на кухонному столі: Віка з НеАнгелів приголомшила пікантною зйомкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.05.2020 - 17:28
У ультраміні на кухонному столі: Віка з НеАнгелів приголомшила пікантною зйомкою
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка показала дуже сексапільний спосіб навести чистоту

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели в цілому задоволена своїм карантинів - адже артистка проводить його з рідними і близькими у Харкові, насолоджуючись спілкуванням з сім'єю. Вона розважається з племінницею, влаштовує фотосети на природі і балує шанувальників запальними танцями. Втім, не обійшлося і без проблем - так як дівчина поїхала до сім'ї ще в березні, зараз вона зіткнулася з нестачею легкого одягу для теплої погоди, так що зірка вирішила влаштувати онлайн-шопінг.

А щоб зарядити позитивом і підняти настрій фанатам, Віка поділилася пікантним відеороликом, зробленим під час тематичної фотосесії. У ролику співачка позує у міні-сукні з квітковим принтом і зелених туфлях на шпильці. Ефектний лук доповнюють рожеві гумові рукавички на руках дівчини, яскравий макіяж і красива укладка локонами. Ще одна пара жовтих рукавичок висить у неї на поясі.

Артистка відображена на кухонному столі, стоячи на четвереньках і млосно вигинаючись на камеру.

"Дівчатка, мої прекрасні!!! Включаємо фантазію, щоб трохи відволіктися. Беремо волю в кулак з ганчіркою і починаємо наводити чистоту", - запропонувала Смеюха.

Фолловери залишилися під враженням від такого жаркого образу Вікі і засипали її компліментами в коментарях.

  • Тов)) Можеш, коли захочеш)) Молодчинка))
  • Гарне прибирання
  • Ох богиня
  • Така фантазія мені подобається. Хороша домробітниця
  • Бомбита!!
  • Яка ж Ви гарна і сэксуальная!!!
  • У мене аж різко пил з'явилася на кухні!!
  • Ви чудова дівчина!
  • Приблизно так і я прибирати кухню )))! Віка, дякую за інструкцію ))))))
  • Ніфіга собі у уборочка, от як буває на карантині
  • після такого прибирання боюся за наслідки 18+
  • Ну тут як раз фантазію включили не дівчинки, а зовсім навпаки
  • Так Лааааадно Блискуча .....Плита !!!

У ультраміні на кухонному столі: Віка з НеАнгелів приголомшила пікантною зйомкою

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів зіткнулася з проблемою на карантині у рідному Харкові.

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