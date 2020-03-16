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Дві красуні: Віка з НеАнгелів показала свою маленьку принцесу

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2020 - 16:31
Дві красуні: Віка з НеАнгелів показала свою маленьку принцесу
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зворушливо привітала з днем народження свою племінницю

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха зберігає позитивний настрій і гарний настрій, а також намагається зарядити цим та інших. Так, співачка поділилася забавним відео з тренування з кікбоксингу, зазначивши, що таким чином вона бореться з коронавірусом.

А 16 березня святкує день народження її маленька племінниця Ліза. В честь цього Віка поділилася милими знімками з дівчинкою у своєму Instagram і звичайно ж, душевно привітала її.

На фото артистка з малятком позують на кухні, приймаючи "ефектні" пози і не забуваючи про вираз обличчя. При цьому Смеюха одягнена в джинси і чорно-зелену водолазку, а маленька Ліза у чорний топ з одним оголеним плечем. Тітка і племінниця явно відмінно ладнають і весело проводять час разом.

Дві красуні: Віка з НеАнгелів показала свою маленьку принцесу

Фото: Вікторія Смеюха з племінницею (instagram.com/vikanablack)

"Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений промінчик, у якої сьогодні День Народження. Нехай ти завжди будеш удачливою, здоровою і щасливою! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!" - зворушливо написала Віка.

Фото: Вікторія Смеюха з племінницею (instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів на адресу красуні Лізи та її знаменитої тітки.

  • З святом вас, вітаю
  • З Днем Народження принцесу і тітку, нехай Ліза зростає такою ж позитивною
  • Віка ти будеш найкрасивішою і милою і щасливою
  • Красивицы, милі та позитивні, обврожительные!
  • Красоточки
  • Малятку удачі, здоров'я, усмішок і радості!!!! Прекрасне побажання "хай світ обертається навколо неї!!!
  • Віка, ти будеш чудовою мамою. Якщо вирішиш мати діток
  • Мила дівчинка як і її тітка.З Днем варення
  • Не варто ростити егоїсток, які думають, що світ обертається навколо них. Дівчина повинна бути скромною.. і знає собі ціну
  • Моделька, чарівність! З днем народження милашка

Дві красуні: Віка з НеАнгелів показала свою маленьку принцесу

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в одному халаті запропонувала шанувальникам участь в незвичайному марафоні - почати раніше вставати вранці.

Віка з НеАнгелів показала, як бореться з коронавірусом: кумедне відео Віка з НеАнгелів в одному халаті запропонувала шанувальникам участь в незвичайному марафоні
Новини України Віка Смеюха
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