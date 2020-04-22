Українська Шакіра: Віка з НеАнгелів в коротких шортах і з голим животиком завела жарким танцем

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка показала свій танцювальний експромт

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели не звикла сумувати, а хоче щедро ділитися позитивом з шанувальниками. Карантин співачка проводить у Харкові в оточенні сім'ї, але її будні далеко не сірі, а наповнені гарним настроєм, яке співачка вміє створювати собі і оточуючим сама. Так, артистка опублікувала яскраве відео, на якому не тільки продемонструвала свої стрункі і підтягнуті форми, але танцювальні здібності.

На зірці – короткі чорні шорти, зав'язана на тугий вузол під грудьми сорочка того ж кольору, яка дозволила похвалитися плоским животиком, і зручні кросівки. Дівчина вирішила обійтися без макіяжу, а волосся завбачливо зібрала ззаду. Вона пластично рухається в такт запальній мелодії. Під час запису ролика, в кадрі раптово з'явилася улюблена племінниця співачки, яка вирішила показати тітці захоплююче відео. Віка запропонувала дівчинці приєднатися до неї і потанцювати разом, але та відмовилася.

"У будь-якій не зрозумілої ситуації танцюй! Як вам моя імпровізація?Танець бадьорить краще кави", - запевнила артистка.

Шанувальники у першу чергу оцінили фігуру зірки, але і захоплювалися її почуттям ритму.

Блін, Віка, яка ж у тебе шикарна фігура

Я теж так хочу рухатися

Вікторія, у вас така осина талія, дуже красива

Пластична

Дуже круто

Класно

Залік!

Супер, наша українська Шакіра!

Яка фігура, клас

Прикольна така! Видно прям світла людина

Скріншот коментарів

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