Мрії збуваються своєрідно: Віка з НеАнгелів зіткнулася з проблемою на карантині

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка поїхала на ізоляцію до рідних в Харків

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели поїхала на початку карантину до рідного Харкова, де і проводить час на самоізоляції в оточенні родини. При цьому співачка зовсім не сумує і ділиться позитивом з шанувальниками - артистка влаштовує запальні танці, робить атмосферні фотосети на природі і ділиться корисними порадами. Однак, як зізналася дівчина, через те, що карантин затягнувся, вона зіткнулася з несподіваною проблемою.

На своїй сторінці в Instagram Віка опублікувала ефектні кадри, зроблені на вулицях пустельного Харкова. Співачка позувала у стильному спортивному аутфиті - сірих штанях, смугастій синьо-чорній футболці, а також білій вітровці і чорних кедах.

Зірка поділилася, що не планувала залишатися там так довго, а тому взяла тільки теплі речі - а в Україну нарешті прийшло справжнє тепло.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Так вийшло, що я стрибнула, буквально, в останній вагон і поїхала на карантин у Харків. Думала на два тижні, у підсумку другий місяць пішов....Якщо сказати відверто, то я давно мріяла знову пожити в рідному місті, але розуміла, що з моїм графіком це неможливо. Як бачите, мрії збуваються, правда досить своєрідно. Завтра вже настає спека, а я з собою брала тільки теплі речі. Порекомендуйте де купити щось онлайн - сукні, футболки, спортивні костюмчики?" - написала Смеюха.

В коментарях фолловери захоплюються фігурою і стилем артистки і радять їй, де можна трохи прибарахлитися.

Кшталт зарядять дощі травневі) Викулечка, зонтиу і дощовик в батьків є?Хоча чесно, дістав карантин

Пусичка

Вау))

вам Добре у нас відпочити)))тим більше що погодка вже налагоджується))

Гарна, така життєрадісна, молодець, так тримати. Красотулька!!!

Так, бажання збуваються

Худенька така, вам добре провести час в рідних краях

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

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