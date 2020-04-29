ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мрії збуваються своєрідно: Віка з НеАнгелів зіткнулася з проблемою на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2020 - 15:28
Мрії збуваються своєрідно: Віка з НеАнгелів зіткнулася з проблемою на карантині
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка поїхала на ізоляцію до рідних в Харків

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели поїхала на початку карантину до рідного Харкова, де і проводить час на самоізоляції в оточенні родини. При цьому співачка зовсім не сумує і ділиться позитивом з шанувальниками - артистка влаштовує запальні танці, робить атмосферні фотосети на природі і ділиться корисними порадами. Однак, як зізналася дівчина, через те, що карантин затягнувся, вона зіткнулася з несподіваною проблемою.

На своїй сторінці в Instagram Віка опублікувала ефектні кадри, зроблені на вулицях пустельного Харкова. Співачка позувала у стильному спортивному аутфиті - сірих штанях, смугастій синьо-чорній футболці, а також білій вітровці і чорних кедах.

Зірка поділилася, що не планувала залишатися там так довго, а тому взяла тільки теплі речі - а в Україну нарешті прийшло справжнє тепло.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Так вийшло, що я стрибнула, буквально, в останній вагон і поїхала на карантин у Харків. Думала на два тижні, у підсумку другий місяць пішов....Якщо сказати відверто, то я давно мріяла знову пожити в рідному місті, але розуміла, що з моїм графіком це неможливо. Як бачите, мрії збуваються, правда досить своєрідно. Завтра вже настає спека, а я з собою брала тільки теплі речі. Порекомендуйте де купити щось онлайн - сукні, футболки, спортивні костюмчики?" - написала Смеюха.

В коментарях фолловери захоплюються фігурою і стилем артистки і радять їй, де можна трохи прибарахлитися.

  • Кшталт зарядять дощі травневі) Викулечка, зонтиу і дощовик в батьків є?Хоча чесно, дістав карантин
  • Пусичка
  • Вау))
  • вам Добре у нас відпочити)))тим більше що погодка вже налагоджується))
  • Гарна, така життєрадісна, молодець, так тримати. Красотулька!!!
  • Так, бажання збуваються
  • Худенька така, вам добре провести час в рідних краях

Мрії збуваються своєрідно: Віка з НеАнгелів зіткнулася з проблемою на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Раніше Віка з групи НеАнгели показала власний оригінальний спосіб протистояти коронавірусу.

Українська Шакіра: Віка з НеАнгелів в коротких шортах і з голим животиком завела жарким танцем "Яка ж красива без мейка": Віка з НеАнгелів влаштувала атмосферну фотосесію в очереті
Новини України Віка Смеюха
Styler
On Top