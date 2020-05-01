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В ультрамини на кухонном столе: Вика из НеАнгелов ошеломила пикантной съемкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2020 - 17:28
В ультрамини на кухонном столе: Вика из НеАнгелов ошеломила пикантной съемкой
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица показала весьма сексапильный способ навести чистоту

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы в целом довольна своим карантинов - ведь артистка проводит его с родными и близкими в Харькове, наслаждаясь общением с семьей. Она развлекается с племянницей, устраивает фотосеты на природе и балует поклонников зажигательными танцами. Впрочем, не обошлось и без проблем - так как девушка уехала к семье еще в марте, сейчас она столкнулась с нехваткой легкой одежды для теплой погоды, так что звезда решила устроить онлайн-шопинг.

А чтобы зарядить позитивом и поднять настроение фанатам, Вика поделилась пикантным видеороликом, сделанным во время тематической фотосессии. В ролике певица позирует в мини-платье с цветочным принтом и зеленых туфлях на шпильке. Эффектный лук дополняют розовые резиновые перчатки на руках девушки, яркий макияж и красивая укладка локонами. Еще одна пара желтых перчаток висит у нее на поясе.

Артистка запечатлена на кухонном столе, стоя на четвереньках и томно изгибаясь на камеру.

"Девочки, мои прекрасные!!! Включаем фантазию, чтобы немного отвлечься. Берём волю в кулак с тряпкой и начинаем наводить чистоту", - предложила Смеюха.

Фолловеры остались под впечатлением от такого жаркого образа Вики и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Ооо)) Можешь когда захочешь)) Умничка))
  • Гарне прибирання
  • Ох богиня
  • Такая фантазия мне нравится. Хорошая домработница
  • Бомбита!!
  • Какая же Вы красивая и сэксуальная!!!
  • У меня аж резко пыль появилась на кухне!!
  • Вы восхитительная девушка!
  • Примерно так и я убирать кухню )))! Вика, спасибо за инструкцию ))))))
  • Нифига себе у уборочка, вот как бывает на карантине
  • после такой уборки боюсь за последствия 18+
  • Ну тут как раз фантазию включили не девочки, а совсем наоборот
  • Да Лааааадно ....Блестящая .....Плита !!!

В ультрамини на кухонном столе: Вика из НеАнгелов ошеломила пикантной съемкой

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов столкнулась с проблемой на карантине в родном Харькове.

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