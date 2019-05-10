Українська прима Христина Шишпор вийде на сцену в коштовностях за 12 млн грн

Христина Шишпор (фото: прес-служба)

Унікальні коштовності, на створення яких пішов не один рік: знаменита прима Шишпор постане перед українською публікою, виняткових по своїй рідкості, коштовностях!

14 травня знаменита прима-балерина Христина Шишпор вийде на сцену київської Національної опери України в коштовностях за 12 мільйонів гривень. У них вона станцює головну роль в легендарному балеті "Віденський вальс".

Дорогоцінні камені – одна з найважливіших складових історії у "Віденському вальсі". За сюжетом молодий і талановитий композитор Франц буде боротися за серце красуні балерини Клари. Але у нього є впливовий і могутній суперник Граф Кайзерлінг, який для досягнення своєї мети готовий піти на все, в тому числі і обсипати примхливу пасію коштовностями, яким немає ціни і давати бали в її честь.

Прима-балерина Христина Шишпор (фото: прес-служба)

Ще одна цікава деталь. У 1938 році на екрани вийшов легендарний фільм "Великий вальс", знятий за мотивами безсмертного твору Штрауса. Головну роль у ньому відігравала емігрантка з СРСР Міліца Корьюс.

Її чоловік Куно Фельш наполіг на тому, щоб Міліца грала в справжніх коштовностей, а не в імітації. У підсумку фільм отримав три номінації на "Оскар", перемігши в одній з них.

Як стало відомо, 14 травня Христина буде в кольє з білого золота з 841 діамантом за сім мільйонів гривень. Її руки прикрасить браслет з аналогічною колекції за чотири мільйони і пара сережок з насичено-жовтими діамантами за два мільйони гривень.

У всьому цьому пишноті Христина станцює перед самою вишуканою публікою. "Віденський вальс" не даремно вважається головною світською подією року – в цей день в Національну оперу завітають десятки зірок, представники бізнес-еліти і журналісти всіх провідних ЗМІ України.

Компанію Шишпор на сцені складе ще одна суперзірка балетного світу - прем'єр Берлінського державного балету Діну Тамазлакару. Його виступів чекають у всіх куточках планети, але Тамазлакару відклав всі справи заради можливості виступити перед українською публікою разом з примою-балериною Національної опери.

Нагадаємо, раніше Христина Шишпор розповіла читачкам LITE про секрети харчування, які дозволяють їй залишатися в ідеальній формі.

Більш того, Шишпор також за секруте розповіла, які косметичні засоби завжди носить у сумочці.