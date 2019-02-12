"Зі мною всюди": топ-5 б'юті-засобів прима-балерини Христини Шишпор

Балерина Христина Шишпор (фото: instagram.com/shyshpor_official)

Прима-балерина зазначає, що навіть у її професії є свої недоліки

Одна з найбільш затребуваних українських балерин Христина Шишпор зазначає, що в її професійній діяльності особливо страждає волосся — постійні укладаки, лак і "катування" гарячими плойками. Звичайно ж, артистці важливо підтримувати себе у чудовій формі — від кінчиків волосся до ідеально намальованих стрілок на повіках. П'ятіркою своїх улюблених б'юті-засобів прима-балерина Національного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка поділилася з LITE.

№1 Очищаюча рідина для очей і зволожуючий спрей для тіла

"Я намагаюся міняти косметику по догляду, щоб не викликати звикання шкіри", — зазначає Христина Шишпор.

Серед найбільш улюблених "доглядаючих" засобів балерини — очищаюча рідина для області навколо очей і зволожуючий спрей для тіла (наразі Шишпор користується лінійкою від бренду "La Prairie".

Фото: instagram.com/shyshpor_official

№2 Відновлююча маска для обличчя

Незважаючи на всю "романтичність" професії, прима-балерина зізнається — шкіра її обличчя особливо страждає: через стійку декоративну косметику і навіть сліпуче світла прожекторів. Впоратися з негативними наслідками артистці допомагає відновлююча маска ("Crème Masque Vernix" від "Biologique Recherche").

"Вона мені дуже допомагає відновити шкіру! Зараз зима і через ескінченні перепади температури шкіра страждає. До цього необхідно додати ще величезну кількість стійких засобів, які я використовую перед виступами або на зйомках, прожектори, брудне повітря, зневоднення і стрес — з такими умовами зі шкірою жарти погані, потрібно правильне харчування і відновлення. Крем-маска відновлює захисний бар'єр шкіри, живить і зволожує її — моє спасіння взимку", — розповідає Христина Шишпор.

Христина Шишпор (фото: instagram.com/shyshpor_official)

№3 В макіяжі головне — стрілки

"Що стосується декоративної косметики, тут у мене є фаворит. Я обожнюю бренд "MAC". Не одні мої супер-стрілки, які вже стали фішкою мого образу, не обходяться без їх чарівного чорного маркера. На всіх зйомках він завжди зі мною, без винятку", — зазначає прима-балерина.

№4 Must have — хайлайтер

"Також у "MAC" є приголомшливий запечений хайлайтер. Цей хайлайтер у відтінку "Soft Glam" мій must have. Він дуже добре лягає на шкіру, підсвічуючи її зсередини. В сумочці він катається зі мною всюди, аби я завжди могла блищати".

Фото: instagram.com/shyshpor_official

№5 Масла по догляду за волоссям

"Якщо говорити про волосся, то я віддаю перевагу "Davines". Волосся, мабуть, стільки ж страждає від моєї професійної діяльності, скільки і обличчя. Постійні укладки, плойки, літри лаку. І знову-таки, холод, перепади температур, також не йдуть на користь красі і здоров'ю волосся. Тому я користуюся маслами і доглядом від "Davines". Лінійка, яка зараз у мене, спрямована на живлення, щоб зберегти блиск і м'якість волосся", — підсумувала Шишпор.

Нагадаємо, раніше Христина Шишпор поділилася топ-5 секретами харчування, які дозволяють їй підтримувати буквально ідеальну фізичну форму.

І відзначимо, що 21 лютого в Національній опері України відбудеться балет "Лебедине озеро", головну роль в якому грає Христина Шишпор.