Браво! Українська прима-балерина Христина Шишпор встановила європейський рекорд

Прима-балерина Христина Шишпор (фото: прес-служба)

Балерина зробила значний внесок у статус українскього балету на міжнародній сцені

Відома українська прима-балерина Христина Шишпор встановила знаковий рекорд під час прем’єри легендарного балету "Лебедине озеро", яка відбулася на сцені Національного театру опери та балету України 21 лютого.

Донині на сцені Національної опери демонстрували максимум 32 оберти фуете. Христина Шишпор вперше зробила 48 обертів фуете, виконаних під час одного балету!

Спеціалісти зазначують, що рекорд Христини Шишпор – знакова подія не тільки в українському, а й у європейському балеті. Подію офіційно зафіксовано Національним Реєстром Рекордів України.

Фуете – віртуозний елемент класичного танцю, що виконується як ряд послідовно повторюваних турів у швидкому темпі та на одному місці, під час виконання яких робоча нога танцівниці наприкінці кожного повтору на 360° відривається точно вбік на висоту 45-90°.

Компанію примі-балерині склали Народний артист України Денис Недак та спеціальний гість – прем’єр Будапештської опери Євген Лагунов.

3 квітня Христина Шишпор знову здивує шанувальників балету своєю майстерністю у виставі "Шахерезада"/"Кармен-сюїта". Гостем прими на сцені Національної опери стане представник еліти світового балету Леонід Сарафанов.

Христина Шишпор – заслужена артистка України, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України. Переможниця та лауреат численних міжнародних конкурсів.

У 4 роки почала професійно займатися балетом.

У 16 років, після перемоги у Міжнародному конкурсі артистів балету ім. С.Лифаря, отримала запрошення одночасно від декількох театрів. В тому числі Великого театру Росії та Віденської державної опери. Христина відхилила всі пропозиції, щоб працювати на батьківщині – у Національному театрі опери та балетуУкраїни, де потім неодноразово виступала із зірками світового балету.

У 17 років виконала дебютну сольну партію. Символічно – у "Лебединому озері".

Артистка виступає в театрах Японії, Бразилії, Аргентини, Перу, Італії, Германії, Австрії, Угорщини, Венесуели, Чилі, Франції, Монако, Іспанії, Бельгії та іншіх країн. Її постійно запрошують на сцени Віденської та Будапештської опери.

Христина Шишпор зіграла головні ролі у кліпах Олега Винника "Нино", гурту ТІК "Злива", знялася у відео Ірини Білик "Леонид", Kazaky "Dance And Change" та Володимира Гришка "Памяти Карузо".

Нагадаємо, раніше Христина Шишпор розповіла читачкам LITE про секрети харчування, які дозволяють їй залишатися у ідеальній формі.

Більше того, Шишпор також по секруте розповіла, які косметичні засоби завжди носить у сумочці.