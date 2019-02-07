Побачите в дзеркалі струнку жінку: топ-5 секретів харчування від прима-балерина Христини Шишпор

Христина Шишпор

Напередодні балету "Лебедине озеро" Христина Шишпор поділилася секретами харчування

Звичайно, не кожна готова дотримуватися суворих дієт, тотально відмовляючись від солодкого і мучного. І все ж багато жінок із захопленням (а часом і з легкою заздрістю) придивляються до струнких балерин, мріючи про витончену фігуру "білого лебедя".

Іменита українська балерина Христина Шишпор поділилася секретами свого харчування. У коментарі LITE прима Національного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка дуже детально розповіла про улюблені продукти, графік і корисні food-звички, які дозволяють їй залишатися в ідеальній формі. Як з'ясувалося, думка про те, що балерини "нічого не їдять, крім повітря" — всього лише міф. Головне, як каже Шишпор, — не переїдати і тримати себе в руках.

Прима Національного академічного театру опери та балету ім. Т.Шевченко Христина Шишпор

#1 Відчуваєте легке відчуття голоду? Випийте воду!

Дієтологи повторюють це неодноразово: при першому ж почуття голоду не варто відразу накидатися на їжу. Можливо, ваш організм просто просить поповнити запаси води.

"Не варто забувати про важливість підтримання водного балансу в організмі. Пийте воду! — і буде вам щастя. Ми дуже часто плутаємо голод зі спрагою, як би парадоксально це не звучало. Також без нормального рівня води в організмі не буде здорового обміну речовин. Як симптом, може боліти голова, і ви будете почувати себе втомленими", — каже Христина Шишпор.

"Мій секрет простий — не переїдати. Розбийте свої прийоми їжі на дрібні, але часті — це допоможе не розтягувати шлунок, буде менше хотітися їсти і наїдатися будете порціями в два, а то і три рази менше"

#2 Відмовтеся від швидких вуглеводів, уникайте продуктів з високим вмістом крохмалю

"Якщо хочеться схуднути, то краще виключити повністю швидкі вуглеводи зі свого раціону: хліб, макарони, цукор Якщо хочеться додати вуглеводів, їжте повільні (бобові, крупи), вони допоможуть позбутися від бажання поїсти чогось солоденького і додадуть сил, але не варто захоплюватися. Вживайте в своїй дієті більше білків і корисних жирів: авокадо, горіхи, яйця, м'ясо, рибу, йогурти, сир. Уникайте їжу з високим рівнем крохмалю (наприклад, картопля), і в принципі будь-яких коренеплодів", — радить Христина Шишпор.

#3 Вечеря має бути мінімальною

"До 16:00 можна щільно снідати і обідати, а от після — навпаки, тобто вечеря повинен бути мінімальною або відсутня зовсім".

#4 Не їжте на ніч солоне

"Воно затримує воду і на ранок можна прокинутися як "кулька", — посміхається балерина.

#5 Корисні і смачні рецепти від балерини Христини Шишпор

"Мій улюблений, простий і неймовірно смачний рецепт: стушкувати на сковороді шпинат з невеликою кількістю оливкової олії і часником. Також, як варіант, на обід можна зварити гречаної каші, додати трохи оливкової олії, відварити яйце і нарізати скибочками авокадо — дуже смачно і ситно. Авокадо можна взагалі їсти як повноцінне блюдо — воно дуже поживне, вам вистачить навіть половинки. А скільки користі! Особливо для жіночого організму. Робіть смузі — це дуже просто і смачно. Берете все, що хочеться, і кидаєте в блендер — через мить блюдо готове", — рекомендує балерина.

Отже, як виглядає денний раціон харчування прима-балерини:

Сніданок починається зі склянки води за пів години до їжі — це допомагає організму запуститися, а шлунку підготуватися. Я в принципі будь-який прийом їжі починаю з води. Сніданок мій складається з банана, йогурту і кави — легкий, але ситний. В обід намагаюся з'їсти повноцінно салат з м'ясом або рибою, і обов'язково при цьому їм якийсь легкий супчик. Рідко вечеряю, але якщо і вечеряю, то чимось легким: кефір плюс овочі, іноді ківі.

"Таке харчування навіть не є дієтою, це просто правильне харчування. Дотримуючись цих правил, ви станете краще відчувати себе, ви відчуєте більше сил і енергії, покращиться настрій. Звичайно ж, це не відбудеться миттєво — не чекайте, що організм відразу скаже вам "спасибі". Ні, вам спочатку буде складно: буде тягнути до "заборонених" продуктів, буде псуватися настрій. Організму потрібен час, щоб звикнути і перебудуватися, сформувати звичку", — мотивує балерина.

"І так все в житті — нічого не падає на нас просто так, з неба. Потрібно працювати над собою. Такі "тренування" допоможуть вам поліпшити силу волі і повірити в себе, особливо, коли в дзеркалі ви побачите струнку і щасливу жінку. Озирнетеся, згадайте як було важко, а ви все подолали, і підете підкорювати все нові й нові висоти", — підсумувала Христина Шишпор.

До речі, 21 лютого в Національній опері України відбудеться балет "Лебедине озеро". Ролі головних героїнь (Одетта і Оділлія) виконає як раз Христина Шишпор. Також на сцені будуть блищати Денис Нєдак і Євген Логунов.

Нагадаємо, раніше відома дієтолог Світлана Фус розвіяла міфи про харчування і схуднення.