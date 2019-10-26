"У чоловіка шорти забрала?" Надя Дорофєєва розбурхала мережу фото "на межі"

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заворожила мережу атмосферних осіннім фото, здивувала шанувальників своїм новим образом. Новий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка позує в чорних боксерських шортах, чорному топі і плащі такого ж кольору.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Своє фото Дорофєєва підписала просто: "на грані", чим спантеличила цікавих шанувальників, які запитують на межі чого вона?

Користувачі також залишили схвальні коментарі під цим знімком. Ось деякі з них.

На межі чого?

Шикарна;

Ти написала, що на межі. Ми завжди з тобою! Завжди тебе підтримаю!

Зайка, тримайся, ми з тобою. Найкраща, любимо тебе сильно!

Ти найкраща;

Ніби на ринг готуємося;

Красуня просто шик;

Будь-який лук на тобі автоматично стає ідеальним;

Вам треба більше відпочивати, ви велика трудяга.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Дантес висловився з приводу можливого поповнення з Дорофєєвою у програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали про те, що довгонога Дорофєєва в рваних "кльошах" полонила зухвалим образом. Співачка позувала на тлі розкішного білого заміського будинку.