"У мужа шорты забрала?" Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото "на грани"

Популярная певица Надя Дорофеева, которая недавно заворожила сеть атмосферным осенним фото, удивила поклонников своим новым образом. Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка позирует в черных боксерских шортах, черном топе и плаще такого же цвета.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Свое фото Дорофеева подписала просто: "на грани", чем озадачила любопытных поклонников, которые спрашивают на грани чего она?

Пользователи также оставили восторженные комментарии под этим снимком. Вот некоторые из них.

На грани чего?

Шикарная;

Ты написала, что на грани. Ми всегда с тобой! Всегда тебя поддержу!

Зайка, держись, мы с тобой. Самая лучшая, любим тебя сильно!

Ты лучшая;

Будто на ринг готовимся;

Красотка просто шик;

Любой лук на тебе автоматически становится идеальным;

Вам нужно побольше отдыхать, вы большая трудяга.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина".

Ранее мы писали о том, что длинноногая Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом. Певица позировала на фоне роскошного белого загородного дома.