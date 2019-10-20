"Просто нереальна": Надя Дорофєєва заворожила атмосферним осіннім фото

Співачка вирішила спробувати полюбити осінь
Золота осінь і тепла погода - саме час для того. щоб зробити гарні фото з червоно-жовтим листям. Не змогла встояти і учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка раніше показала фанатам топ-7 своїх щоденних звичок.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася неймовірно атмосферним осіннім кадром, на якому вона тримає біля обличчя яскравий листочок і щасливо сміється. Надя одягнена в рожевий пуловер і чорну вітровку і позує на тлі стіни, оповитої барвистим жовто-червоним листям.
"У цьому році спробую полюбити осінь", - пообіцяла Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
В коментарях шанувальники захоплюються красою улюбленої артистки, а також відзначають, що знімок вийшов дуже ефектним.
Не втримався і чоловік Наді Володимир Дантес.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Красотаааааа", - написав він і додав сердечки до коментарю.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, довгонога Надя Дорофєєва в рваних "кльошах" розохотила зухвалим образом.
Раніше смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.