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"Просто нереальна": Надя Дорофєєва заворожила атмосферним осіннім фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.10.2019 - 10:57
"Просто нереальна": Надя Дорофєєва заворожила атмосферним осіннім фото
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка вирішила спробувати полюбити осінь

Золота осінь і тепла погода - саме час для того. щоб зробити гарні фото з червоно-жовтим листям. Не змогла встояти і учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка раніше показала фанатам топ-7 своїх щоденних звичок.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася неймовірно атмосферним осіннім кадром, на якому вона тримає біля обличчя яскравий листочок і щасливо сміється. Надя одягнена в рожевий пуловер і чорну вітровку і позує на тлі стіни, оповитої барвистим жовто-червоним листям.

"У цьому році спробую полюбити осінь", - пообіцяла Дорофєєва.

&quot;Просто нереальна&quot;: Надя Дорофєєва заворожила атмосферним осіннім фото

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях шанувальники захоплюються красою улюбленої артистки, а також відзначають, що знімок вийшов дуже ефектним.

Не втримався і чоловік Наді Володимир Дантес.

&quot;Просто нереальна&quot;: Надя Дорофєєва заворожила атмосферним осіннім фото

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красотаааааа", - написав він і додав сердечки до коментарю.

  • Осінь до обличчя, обличчя з посмішкою, посмішка – щастя, осінь – це ти
  • Красуня наша
  • Яка гарна, ти для багатьох людей приклад
  • Мені здається осінь вже любить тебе)
  • Боже, яка гарна
  • Боже яка
  • Про травень що за краса сліпить очі мої
  • Дуже красива і атмосферна осіння фотографія!
  • Просто нереальна
  • КРАСУНЯ
  • Яка гарна
  • Ти наше головне сонечко цієї осені
  • Нереально Атмосферна

&quot;Просто нереальна&quot;: Надя Дорофєєва заворожила атмосферним осіннім фото&quot;Просто нереальна&quot;: Надя Дорофєєва заворожила атмосферним осіннім фото

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, довгонога Надя Дорофєєва в рваних "кльошах" розохотила зухвалим образом.

Раніше смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.

Гаряча Дорофєєва в прозорому вбранні блиснула пружними сідницями перед Завгороднім Надя Дорофєєва показала топ-7 своїх щоденних звичок (відео)
Новини України певецНадя Дорофеєва
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