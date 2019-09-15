Офіційно разом! Катерина Кухар в пікантній сукні вийшла заміж за Олександра Стоянова

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Пара узаконила відносини після більше десяти років цивільного шлюбу

Українська прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар офіційно вийшла заміж за свого цивільного чоловіка і колегу Олександра Стоянова. Раніше пара зізнавалася, що вони узаконили свої стосунки в минулому році в США, але в рідній країні реєстрація виявилася недійсною! Тепер же пара офіційно розписалася у неділю, 15 вересня, в одному з Київських РАГСів.

Відповідне відео з'явилося в сториз Instagram Катерини, а також було опубліковано на YouTube-каналі Glam Wish.

Наречена вибрала невагому оригінальну сукню з корсетною ліфом і прозорим подолом пдрового кольору від бренду IRYNA KOTAPSKA з довгою легкою накидкою-шлейфом. Наречений був у бежевому костюмі-трійці – пара виглядала дуже гармонійно і стильно!

Відео: YouTube/Glam Wish

Олександр розповів на своїй сторінці в Instagram, що ретельно підійшов до вибору костюма для торжества.

"Чоловіки теж хвилюються перед весіллям і хочуть проконтролювати всі моменти, щоб все було ідеально!" - зізнався він.

Після офіційної частини молодята поїхали на традиційну фотопрогулянку. Пара не приховувала ніжних почуттів один до одного перед об'єктивом фотографа.

"Кохання мого життя", - підписала один з кадрів з чоловіком Катерина.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, що романтичні стосунки пари зав'язалися в 2006 році під час постановки балету "Лускунчик". Катерина і Олександр виховують двох дітей - 10-річного Тимура і 4-річну Настю.

Раніше Катрина Кухар поділилася одним зі своїх талантів – вона опублікувала пронизливий вірш про любов.