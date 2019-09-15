"З одним серцем на двох": Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар розговорилася в день свого весілля

Українська прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар вийшла заміж за свого цивільного чоловіка Олександра Стоянова. З такого приводу Кухар написала чоловікові зворушливе визнання на своїй сторінці в Instagram.

Прима-балерина написала, що вони давно з Олександром люблять один одного, виховують чудових дітей і "з одним серцем на двох" живуть вже багато років.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Для нас формальність і шаблони завжди були на 122 плані! Але завжди було важливо отримати благословення небес, саме тому, 5 років тому ми з тобою з'єднали єдиною ниткою наше життя і стали чоловіком і дружиною перед Богом", - заявила Кухар.

Вона підкреслила, що сьогодні, 15 вересня, вони зробили те, чого від них так довго чекали самі близькі люди.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (відео: YouTube/Glam Wish)

Варто зазначити, що раніше пара все-таки зізналася, що вони узаконили свої стосунки в 2018 році в США, але в Україні ця реєстрація виявилася недійсною.

Нагадаємо, що стосунки пари почалися ще в 2006 році. Тоді вони вдвох працювали над постановкою балету "Лускунчик". Катерина і Олександр виховують 10-річного Тимура і 4-річну Настю.

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Раніше повідомлялося, що чуттєва Катерина Кухар в розкішній прозорій сукні приголомшила мережу своєю пронизливою поезією, якою вона поділилася у себе в Instagram.