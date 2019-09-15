ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"З одним серцем на двох": Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.09.2019 - 22:39
"З одним серцем на двох": Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля
Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар розговорилася в день свого весілля

Українська прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар вийшла заміж за свого цивільного чоловіка Олександра Стоянова. З такого приводу Кухар написала чоловікові зворушливе визнання на своїй сторінці в Instagram.

Прима-балерина написала, що вони давно з Олександром люблять один одного, виховують чудових дітей і "з одним серцем на двох" живуть вже багато років.

&quot;З одним серцем на двох&quot;: Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Для нас формальність і шаблони завжди були на 122 плані! Але завжди було важливо отримати благословення небес, саме тому, 5 років тому ми з тобою з'єднали єдиною ниткою наше життя і стали чоловіком і дружиною перед Богом", - заявила Кухар.

Вона підкреслила, що сьогодні, 15 вересня, вони зробили те, чого від них так довго чекали самі близькі люди.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (відео: YouTube/Glam Wish)

Варто зазначити, що раніше пара все-таки зізналася, що вони узаконили свої стосунки в 2018 році в США, але в Україні ця реєстрація виявилася недійсною.

Нагадаємо, що стосунки пари почалися ще в 2006 році. Тоді вони вдвох працювали над постановкою балету "Лускунчик". Катерина і Олександр виховують 10-річного Тимура і 4-річну Настю.

Ми також писали про те, що Катерина Кухар з чоловіком вразили ефектним стрибком в басейн.

Раніше повідомлялося, що чуттєва Катерина Кухар в розкішній прозорій сукні приголомшила мережу своєю пронизливою поезією, якою вона поділилася у себе в Instagram.

Катерина Кухар розповіла про деталі майбутнього весілля: Офіційно ми поки не чоловік і дружина "Вивела ідеальну формулу": Катерина Кухар поділилася секретом плоского животика
Новини України Катерина Кухарсвадьба
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся