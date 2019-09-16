Милі деталі: Катерина Кухар показала головну солодкість - весільний торт

Кухар і Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Кухар з'являється на відео в білій міні-сукні з глибоким декольте

Катерина Кухар не перестає приємно дивувати шанувальників зворушливими моментами свого весілля. Нагадаємо, що прима-балерина і прем'єр Національної опери України Катерина Кухар і Олександр Стоянов повідомили буквально вчора, 15 вересня, про свій розпис. Пара навіть опублікував в мережі відео з Рагсу, де вони обмінювалися кільцями.

А ввечері 15 вересня відбувся вже четвертий прямий ефір Танці з зірками (проект покинула Надія Матвєєва і Валерій Шохін), який пройшов під темою "Вечір кохання". На самому початку четвертого ефіру на паркеті шоу провели пишну церемонію одруження, ведучими якої виступили Юрій Горбунов та Тіна Кароль.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов одружилися у прямому ефірі " Танців з зірками

А після ефіру, вже за лаштунками пройшло саме свято. Так, на своїй сторінці в мережі instagram Кухар опублікувала фото і відео, на якому зображений процес розрізання весільного торта. Показала Кухар і сам торт - білосніжний, у три яруси, прикрашений повітряними білими квітами. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Цікаво, що під час четвертого ефіру Кухар кілька разів змінювала вбрання, і всі білого кольору. На розрізанні торта вона була в білій міні-сукні з глибоким декольте. Сукня додатково прикрашена повітряним напівпрозорим рукавом і невеликим декоративним шлейфом.

Весільний торт Кухар і Стоянова (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)