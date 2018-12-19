"Ти злодій чи сусід?": Леся Нікітюк зізналася, з ким у неї роман

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча поділилася секретом про особисте і зізналася, що у неї є коханий

Популярна українська ведуча, учасниця шоу Танці з зірками Леся Нікітюк в інтерв'ю шоу Слава+ розповіла про своє особисте життя, і зізналася, чи є у неї зараз бойфренд.

Зірка підтвердила, що її серце зараз не вільно, однак, всі подробиці про свого хлопця розповідати не стала. Крім того, вона зазначила, що поки що не назве ім'я коханого, оскільки не виставляє на показ особисте життя.

"Я не прихильниця виставляти на показ своє приватне життя. Я можу, звичайно, поділитися приємною новиною. Розповісти про те, що у мене є людина, яка про мене піклується, яка чекає мене, забирає після зйомок, привозить на зйомки, допомагає в контрактах з каналами", — сказала Никитюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На питання, чим же займається таємничий коханий, Леся відповіла, що професію його не назве, але уточнила, що її чоловік поєднує в собі багато позитивних якостей, він: розумний, талановитий і перспективний.

Однак, Леся не стала приховувати, що її коханий - це сусід. І історія їх знайомства виявилася досить простий.

"Це мій сусід. Ми познайомилися, коли я закривала двері, а він відкривав свою. Я кажу йому: "Ти злодій чи сусід?". Просто я два роки жила там, а ми ніколи не перетиналися", — сказала ведуча.

Нагадаємо, що раніше телеведуча Леся Нікітюк, прийшла на прем'єру фільму "Секс і нічого особистого", актором в якому став її колега і друг Сергій Притула, показала поцілунки з ним на публіці.

Раніше ми писали, що Леся Никитюк заінтригувала прихильників кільцем на безіменному пальці, яке викликало масу чуток про таємні заручини зірки.

Також телеведуча Леся Нікітюк опублікувала фото в соцмережі, показавши струнку постать в елегантному боді.

Факты про Лесю Нікітюк (Видео: РБК-Украина)