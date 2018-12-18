"Ти нічим не краще": Зеленський розповів, як зберегти міцні відносини в шлюбі

Володимир Зеленський (фото: LITE)

Зеленських також розповів, чи траплялися в його родині серйозні кризи

Український шоумен, лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський упевнений, що запорука міцних стосунків у шлюбі — рівноправність. Про це актор розповів в коментарі LITE під час пресс-показу нової романтичної комедії "Я, ти, він, вона". На великих екранах українці зможу побачити кінострічку 27 грудня.

Нагадаємо, що за сюжетом комедії, головні герої вже знають і живуть один з одним 10 років. Це був абсолютно звичайний шлюб. З часом любов пройшла, її місце зайняли скандали, неповага і мовчання. Тому пара вирішила розлучитися. До цього часу у них вже з'явилися стосунки "на стороні". Проте суд не знайшов вагомих причин для розлучення і дав парі місяць для вирішення проблем. Чим закінчиться цей експеримент — у фільмі від студії "Квартал 95".

"Рівноправність! Треба поважати людей. Розуміти, що ти нічим не краще. А краще налаштувати себе, що ти трішечки гірше і трішечки не гідний другої людини. Тоді все буде добре", — радить Зеленський.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

За словами актора, у нього не було в сім'ї подібних криз, як розказано в канві нового романтичного фільму. Хоча шоумен зізнається — криза була до офіційного шлюбу.

"Найбільша криза в моєму сімейному житті була... коли ще не почалося сімейне життя. Це коли ти багато років зустрічаєшся, і ти не розумієш, що тобі робити. І вихід один: або ти одружишся або расходись. Ось цей момент в моєму житті був. Я вибрав перший", — поділився особистим Володимир Зеленський.

Зазначимо, що дружиною Володимира є Олена Зеленська — автор "Студії квартал 95". З вересня 2003 року пара перебуває в офіційному шлюбі, хоча Володимир і Олена знайомі ще зі школи, вони вчилися в паралельних класах. У пари двоє дітей: дочка Олександра (нар. 15 липня 2004) і син Кирило (нар. 21 січня 2013).

Нагадаємо, що головні жіночі ролі в новій комедії грають співачка Надя Дорофєєва та актриса Настя Коротка. Раніше Дорофєєва розповіла, про поцілунок з Зеленським. Аналогічним досвідом поділилася Коротка.