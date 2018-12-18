"Ты ничем не лучше": Зеленский рассказал, как сохранить крепкие отношения в браке

Владимир Зеленский (фото: LITE)

Зеленских также рассказал, случались ли в его семье серьезные кризисы

Украинский шоумен, лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский уверен, что залог крепких отношений в браке — равноправие. Об этом актер рассказал в комментарии LITE во время пресс-показа новой романтической комедии "Я, ты, он, она". На больших экранах украинцы смогу увидеть киноленту 27 декабря.

Напомним, что по сюжету комедии, главные герои уже знают и живут друг с другом 10 лет. Это был совершенно обычный брак. Со временем любовь прошла, ее место заняли скандалы, неуважение и молчание. Поэтому пара решила развестись. К этому времени у них уже появились отношения "на стороне". Однако суд не нашел весомых причин для развода и дал паре месяц для решения проблем. Чем закончится этот эксперимент — в фильме от студии "Квартал 95".

"Равноправие! Надо уважать человек. Понимать, что ты ничем не лучше. А лучше настроить себя, что ты немножечко хуже и немножечко не достоин второго человека. Тогда все будет хорошо", — советует Зеленский.

Владимир Зеленский с женой Еленой

По словам актера, у него не было в семье подобных кризисов, как рассказано в канве нового романтического фильма. Хотя шоумен признается — кризис был до официального брака.

"Самый большой кризис в моей семейной жизни был… когда еще не началась семейная жизнь. Это когда ты много лет встречаешься, и ты не понимаешь, что тебе делать. И выход один: либо ты женишься, либо расходись. Вот этот момент в моей жизни был. Я выбрал первый", — поделился личным Владимир Зеленский.

Отметим, что супругой Владимира является Елена Зеленская — автор "Студии квартал 95". С сентября 2003 года пара находится в официальном браке, хотя Владимир и Елена знакомы еще со школы, они учились в параллельных классах. У пары двое детей: дочь Александра (род. 15 июля 2004) и сын Кирилл (род. 21 января 2013).

Напомним, что главные женские роли в новой комедии играют певица Надя Дорофеева и актриса Настя Короткая. Ранее Дорофеева рассказала, о поцелуе с Зеленским. Аналогичным опытом также поделилась Короткая.