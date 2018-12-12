"Это по работе": Настя Короткая рассказала, как целовалась с Зеленским

Видео: YouTube/Люкс ФМ

Известная актриса Настя Короткая рассказала о том, как происходили съемки новой комедии от студии "Квартал 95" и как ей пришлось целоваться на съемочной площадке с Владимиром Зеленским. Об этом звезда рассказала в интервью шоу "Слава +" для YouTube-канала Люкс ФМ.

Актриса и ведущая Настя Короткая сыграла в комедии "Я, Ты, Он, Она" супругу главного героя, которого играл известный украинский комик Владимир Зеленский. По сюжету фильма пара оказалась на грани развода и попадает в различные курьезные ситуации.

Она призналась, что ей хотелось, чтобы сцена с поцелуем в фильме вышла красивой и она на не зацикливалась.

"Это же не частный поцелуй, а по работе. Мне хотелось, чтобы все было красиво. Поэтому, как оно будет, я уже не очень зацикливалась", – призналась Настя Короткая.

Фото: Настя Короткая и Владими Зеленский (Кадр из фильма "Я, Ты, Он, Она")

Когда муж актрисы, популярный телеведущий Андрей Бедняков, узнал, что по сценарию ей придется целоваться с Зеленским, он отнесся к этому с юмором и пошутил, чтобы Настя потом поделилась с ним впечатлениями.

Также Настя Короткая рассказала, что работать с Владимиром Зеленским на одной съемочной площадке ей понравилась, так как он очень талантливый человек, возле которого все расцветают.

"Он умеет правильно раскрыть артиста и общается со всеми на уровне. Мне не было сложно на съемочной площадке с Вовой, ни дня. Они с режиссером создавали такую атмосферу расслабленную", – рассказала актриса.

Напомним, ранее мы писали о том, что любовный многоугольник от "квартальщиков": фильм Зеленского уже готов.

А также рассказывали о том, что Зеленский поразил неожиданным признанием.

Видео: РБК-Украина