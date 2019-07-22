Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками в "голій" сукні прямо зі сцени в Одесі

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В мережі з'являється все більше фото з виступу Кароль в Одесі

Тіна Кароль порадувала шанувальників новим довгоочікуваним концертом. Нагадаємо, що Кароль дала концерт 20 липня в Одесі в літньому театрі "Морвокзал". Концерт під назвою "Тіна Кароль. Всі хіти", як завжди, зібрав аншлаг. І сотні різних фото і відео в мережі. Сама українська виконавиця поки що не поспішає публікувати фото зі свого виступу. Зате це робить її віддана армія шанувальників.

Так, в мережі з'явилася серія фотографій з концерту, на яких можна розглянути деталі її образів. Кароль змінила за один концерт відразу кілька нарядів. При цьому один відвертіше іншого.

Один з образів – бузкове ультра коротке атласне плаття на бретельках, зі складками по боках. Довершує образ легка накидка-плащ зі збірками плісе. До речі, нагадаємо, що романтичні складки плісе знову в тренді цього літа. Цей елемент декору можна було зустріти у весняно-літніх колекціях буквально всіх зарубіжних і українських дизайнерів.

Тіна Кароль на концерті в Одесі (фото: instagram.com/khorosheva_natasha)

Ще один образ – в перламутровій довгій сукні на бретельках, виконаній в білизняному стилі. Цей образ Кароль також комбінувала з накидкою, рукави якої прикрашені пір'ям. Однак під час виступу співачка скинула плащ, залишившись в одному тільки платті. При цьому з боків сукня має розрізи до середини стегна. Під час ефектних поз, які Кароль брала на сцені, плаття оголювала її стрункі ніжки.

Тіна Кароль на концерті в Одесі (фото: instagram.com/khorosheva_natasha)

Фото: instagram.com/khorosheva_natasha

У цілому, образ Кароль був, як звичайно, чуттєвим, спокусливим і місцями дуже пікантним. Волосся було зібране в звичну для співачки зачіску – великі локони, укладені на одну сторону. Мейку зроблений з акцентом на червоні губи – незмінна фішка Тіни.

Фото: instagram.com/khorosheva_natasha

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу. Шанувальники відзначили, що 34-річна співачка виглядає ніби підліток. При цьому Кароль також позує в повсякденному одязі. На ній - джинсова куртка, чорні лосини.

Цікаво, що незадовго до цього Кароль приголомшила мережу пекучим фото у червоному платті. Вибраний наряд дуже вигідно підкреслив стрункі форми співачки.