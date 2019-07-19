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"І без гриму красуня": Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 12:28
"І без гриму красуня": Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники відзначили, що співачка виглядає ніби підліток

Українська поп-діва Тіна Кароль останнім часом балує своїх фанатів, буквально кожен день публікуючи нові фото в мережі, причому деколи вони дуже пікантні і відверті. Підписники співачки, число яких вже перевалило за мільйон, не втомлюються захоплюватися її квітучою красою і стильними образами. При цьому артистка прекрасно виглядає і без косметики і не боїться показувати свою природну красу.

Так, на фан-сторінці Кароль з'явилося нове фото, на якому зірка зображена без грама макіяжу, доводячи, що справа зовсім не в обробці знімків - вона дійсно чудово виглядає, навіть коли втомлена і не нафарбована.

На знімку 34-літня Тіна позує з прихильницею. Артистка одягнена в чорні лосини і джинсову куртку, на її обличчі немає ні грама макіяжу, а волосся зібране в недбалий пучок. При цьому вона мило посміхається на камеру.

&quot;І без гриму красуня&quot;: Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Фанати виконавиці прийшли в захват від її зовнішнього вигляду і заявили, що вона ніби підліток. Хоча деякі помітили втому на обличчі Кароль і порадили берегти себе і більше відпочивати.

  • Вааай, яка зайчик
  • Тіна красуня, їй і макіяж не потрібен
  • Бозееее,який Тіна пупсичек
  • Я в свої 15 виглядаю старше
  • Кошеня
  • Ниче так і без гриму красуня :))
  • Зайка, дуже гарна.
  • Дуже люблю фото з життя, коли Тіна виглядає як звичайна людина
  • Тіна завжди прекрасна, дівчата дуже милі!!!
  • Мі мі мі бусинка
  • На обличчі видно втому. Пора відпочити. Дуже багато працює. Трудоголік!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/_fantina)

&quot;І без гриму красуня&quot;: Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжуФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото в розкішному червоному платті, захоплюючи стрункою фігурою.

Раніше Тіна Кароль показала стрункі ніжки в коротких шортах під час пікантної пляжній фотосесії.

Також Тіна Кароль без білизни в короткому білому топі захопила шанувальників і викликала справжній фурор в мережі відвертим кадром.

Червона королева: Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото "Жінка-вамп": Тіна Кароль у кроп-топі вбила наповал магнетичным фото
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