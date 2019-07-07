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Нічого собі кубики!Лобода засвітила шикарний прес

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.07.2019 - 19:47
Нічого собі кубики!Лобода засвітила шикарний прес
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода побажала всім гарного дня

Світлана Лобода, яка нещодавно умилила мережу тревел-фото з дочкою, продемонструвала приголомшливо підтягнуту фігуру з шикарним пресом. Струнке тіло зірки можна побачити в ролику, який співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Таким відео виконавиця хотіла побажати шанувальникам гарного дня, про що і написала під роликом.

"Гарного дня вам", - написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Співачка постала в ролику у білому піджаку, чорному шкіряному бюстгальтері і яскравих акссесуарах. На зірці чорні масивні сережки і в такому ж стилі кулон. Вона надсилає повітряний поцілунок своїм шанувальникам.

Відео викликало бурхливу реакцію у прихильників, вони написали зірці компліменти і похвалили її прес.

  • І тобі, королева!
  • І вам, світла Світлана!
  • Вогняна дамочка!
  • Те почуття, коли влітку Світла на спорті, а ти ні, її приголомшливий прес підтвердження.
  • Нічого собі кубики!
  • Хвилююче чудова!
  • Який прес!

Нічого собі кубики!Лобода засвітила шикарний пресФото:Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо, що в такому "прикиді" Лобода з'являється на своїй сторінці в соцмережі вже не в перший раз. У минулому своєму відео вона продемонструвала свій прес без бюстгальтера.

Як раніше ми писали, соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, який за чутками є батьком молодшої доньки Лободи Тільди, прилетів у Київ. Шанувальники українського співака Потапа запідозрили, що рокер хоче з'ясувати стосунки зі Світланою.

Нагадаємо, що Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї 28-річної сестри Ксенії. Швидше за все, це знак, що зірка незабаром вийде заміж.

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