"Мої дівчатка": Лобода показала щасливе весільне фото разом з сестрою і мамою

Лобода показала весільне фото зі своєю сестрою і мамою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода показала сімейне фото з весілля сестри

Світлана Лобода продемонструвала своїм шанувальникам фотографію з весілля своєї молодшої сестри - 28-річної Ксенії. Святкове фото українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Світлана Лобода стоїть у чорному короткому платті разом з нареченою Ксенією Лободою і своєю мамою Наталією Василівною.

Світлана Лобода зі своєю сестрою і мамою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Наш день. Мої дівчатка", - підписала фото артистка.

Користувачі мережі з радістю прокоментували дане фото:

Нехай наречена буде щаслива!

Як схожі!

Як швидко летить час! Красуня Ксюша вже заміжня!

Світла, нереально красива;

Дуже красиві

Наречена копія;

Свєтік, ви так схожі з сестрою!

Світланка, щастя вашій родині!!!

Ви просто божественні!!!

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Лобода оголосила своїм шанувальникам, що їде на весілля. Скандальна співачка виклала в Instagram фотографію, на якій вона разом з дочкою Євою спрямовується на торжество. Пізніше з'ясувалося, що 36-річна артистка видає заміж свою молодшу сестру.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода без ліфчика "засвітила" свої груди. Спокусливе відео популярна українська співачка показала своїм шанувальникам в Instagram.

Ми також писали про те, що Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото, з допомогою якого вона ніжно привітала з 25-річчям Єгора Кріда.