"Мої дівчатка": Лобода показала щасливе весільне фото разом з сестрою і мамою

Лобода показала сімейне фото з весілля сестри
Світлана Лобода продемонструвала своїм шанувальникам фотографію з весілля своєї молодшої сестри - 28-річної Ксенії. Святкове фото українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Світлана Лобода стоїть у чорному короткому платті разом з нареченою Ксенією Лободою і своєю мамою Наталією Василівною.
Світлана Лобода зі своєю сестрою і мамою (фото: instagram.com/lobodaofficial)
"Наш день. Мої дівчатка", - підписала фото артистка.
Користувачі мережі з радістю прокоментували дане фото:
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Лобода оголосила своїм шанувальникам, що їде на весілля. Скандальна співачка виклала в Instagram фотографію, на якій вона разом з дочкою Євою спрямовується на торжество. Пізніше з'ясувалося, що 36-річна артистка видає заміж свою молодшу сестру.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода без ліфчика "засвітила" свої груди. Спокусливе відео популярна українська співачка показала своїм шанувальникам в Instagram.
Ми також писали про те, що Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото, з допомогою якого вона ніжно привітала з 25-річчям Єгора Кріда.