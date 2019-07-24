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Три красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 10:35
Три красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками
Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

52-річна актриса разом з доньками прикрасила обкладинку глянцю

Знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 52 роки постійно захоплює квітучим і молодим зовнішнім виглядом і нев'янучою красою. У неї дві вже дорослі доньки, яким явно передалися гени зіркової мами, адже вони теж справжні красуні. Нещодавно артистка разом з доньками прикрасила обкладинку глянцевого видання Viva, а також знялася в яскравій і стильній фотосесії. Парою кадрів вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для обкладинки красуні вибрали однакові брючні костюми червоних відтінків і босоніжки в тон. Ольга сидить у кріслі, 29-річна Антоніна Паперна стоїть позаду неї, а молодша дочка, 17-річна Ганна Борисюк примостилася на ручці крісла біля мами.

Три красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

На другому фото вони позують у стильних тренчах бежевих тонів і туфлях на підборах. Мама з дочками підкреслили стрункі талії поясами, а довге волосся всі залишили розпущеним.

Три красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники прийшли в повний захват від барвистої сімейної фотосесії і залишили безліч компліментів. Багато відзначили, що Тоня - копія зіркової мами, а ось Аня дуже схожа на батька, Віталія Борисюка.

Зазначимо, що Паперна також стала актрисою, проте живе і працює в Москві. Аня ж в цьому році закінчила школу.

  • На душі тепло від вашої родинної краси та жіночності. Обожнюю
  • Чудові доньки! Чудова мама
  • Справжній квітник красунь
  • Красуні!!! Ольга, Ви зі старшої дочки як подруги виглядаєте!!! Молодці!!!!
  • Три красуні
  • Дві принцеси з королевою
  • Дуже красиво та жіночно
  • Справжня династія! Одна краща за іншу... Всі між собою схожі, але і кожна вирізняється своєю харизмою ! Просто шикарні!
  • Три грації, обожнюю Вас!!!
  • Красуні! Наші Україночки! Так тримати!!!
  • Олічка, які у вас гарні донечки. Тоня ніжна, мов якась ранкова квітка. Аня має безмежно!!! красиві очі. Обидві схожі на вас, але кожна по своєму.
  • Справжня українська врода

Три красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими донькамиТри красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка Віталія Борисюка, якому виповнилося 56 років.

Раніше Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не усім шанувальникам.

Також акторка Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Анна закінчила школу.

Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка "Українська красуня": Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці
Новини України Ольга Сумськаактрисадочь
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