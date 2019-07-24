Три красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

52-річна актриса разом з доньками прикрасила обкладинку глянцю

Знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 52 роки постійно захоплює квітучим і молодим зовнішнім виглядом і нев'янучою красою. У неї дві вже дорослі доньки, яким явно передалися гени зіркової мами, адже вони теж справжні красуні. Нещодавно артистка разом з доньками прикрасила обкладинку глянцевого видання Viva, а також знялася в яскравій і стильній фотосесії. Парою кадрів вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для обкладинки красуні вибрали однакові брючні костюми червоних відтінків і босоніжки в тон. Ольга сидить у кріслі, 29-річна Антоніна Паперна стоїть позаду неї, а молодша дочка, 17-річна Ганна Борисюк примостилася на ручці крісла біля мами.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

На другому фото вони позують у стильних тренчах бежевих тонів і туфлях на підборах. Мама з дочками підкреслили стрункі талії поясами, а довге волосся всі залишили розпущеним.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники прийшли в повний захват від барвистої сімейної фотосесії і залишили безліч компліментів. Багато відзначили, що Тоня - копія зіркової мами, а ось Аня дуже схожа на батька, Віталія Борисюка.

Зазначимо, що Паперна також стала актрисою, проте живе і працює в Москві. Аня ж в цьому році закінчила школу.

На душі тепло від вашої родинної краси та жіночності. Обожнюю

Чудові доньки! Чудова мама

Справжній квітник красунь

Красуні!!! Ольга, Ви зі старшої дочки як подруги виглядаєте!!! Молодці!!!!

Три красуні

Дві принцеси з королевою

Дуже красиво та жіночно

Справжня династія! Одна краща за іншу... Всі між собою схожі, але і кожна вирізняється своєю харизмою ! Просто шикарні!

Три грації, обожнюю Вас!!!

Красуні! Наші Україночки! Так тримати!!!

Олічка, які у вас гарні донечки. Тоня ніжна, мов якась ранкова квітка. Аня має безмежно!!! красиві очі. Обидві схожі на вас, але кожна по своєму.

Справжня українська врода

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка Віталія Борисюка, якому виповнилося 56 років.

Раніше Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не усім шанувальникам.

Також акторка Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Анна закінчила школу.