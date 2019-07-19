ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 11:27
Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка
Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм (instagram.com/olgasumska)

Чоловіку актриси виповнилося 56 років

В сім'ї відомої української актриси Ольги Сумської 18 липня - важлива дата, адже в цей день відзначає день народження коханий її чоловік Віталій Борисюк. Заслуженому артисту України, акторові й телеведучому виповнилося в цьому році 56 років. На своїй сторінці в Instagram Ольга поділилася теплими і душевними фото зі святкування, яке вони влаштували в оточенні близьких і рідних.

Для торжества Сумська вибрала малинове плаття в підлогу, а зверху накинула джинсову куртку рожевого кольору. Іменинник був у джинсах, червоній футболці і білій сорочці в дрібний принт.

Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком (instagram.com/olgasumska)

Їх 17-річна дочка Анна, яка цього року закінчила школу, віддала перевагу спортивному стилю - дівчина одягла чорні брюки і рожеву вітровку, а також кеди.

Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і донькою (instagram.com/olgasumska)

На фото Ольга позує разом з чоловіком, який тримає в руках святковий торт зі свічками. Також вони зробили кадр втрьох з донькою, і кілька спільних знімків з гостями.

Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і гостями (instagram.com/olgasumska)

"З днем народження, коханий", - зворушливо прокоментувала кадри Сумська.

Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і гостями (instagram.com/olgasumska)

Численні підписники 52-річної актриси поспішили приєднатися до привітань і залишили на адресу Віталія багато теплих слів.

  • Віталічек красунчик, талант! Вітаю
  • Віталя!) вітаю!
  • З днем народження!
  • Вітаю, хто тортик спік??
  • Оля, ти завжди на висоті, ви гарна пара, любові та здоров'я
  • Вітаємо! Ві фантастичні!
  • Ну, класна ж пара , красиві , артистичні, дай бог здоров'я та щастя на довгі літа
  • ВІТАЮ!!!! Многая літа в здоров'ї та щасті!!!!
  • Всього найкращого! Здоров'я, та здійснення задуманого! Він на це заслужив
  • Вітаю з днем народження Здоров'я, щастя та любові. Ви чудові
  • Чудова пара!!! Я вами захоплююсь!!! Ви молодці, є на кого рівнятися!!!
  • Здоров'я щастя та довгих років життя!
  • Самі щирі вітання, будьте щасливі
 

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не усім шанувальникам.

Раніше актриса Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Ганна закінчила школу.

Також Ольга Сумська згадала, як у дитинстві проводила канікули, і показала архівні фото.

"Українська красуня": Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні
Новини України Ольга Сумськадень рождения
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся