Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка

Чоловіку актриси виповнилося 56 років
В сім'ї відомої української актриси Ольги Сумської 18 липня - важлива дата, адже в цей день відзначає день народження коханий її чоловік Віталій Борисюк. Заслуженому артисту України, акторові й телеведучому виповнилося в цьому році 56 років. На своїй сторінці в Instagram Ольга поділилася теплими і душевними фото зі святкування, яке вони влаштували в оточенні близьких і рідних.
Для торжества Сумська вибрала малинове плаття в підлогу, а зверху накинула джинсову куртку рожевого кольору. Іменинник був у джинсах, червоній футболці і білій сорочці в дрібний принт.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком (instagram.com/olgasumska)
Їх 17-річна дочка Анна, яка цього року закінчила школу, віддала перевагу спортивному стилю - дівчина одягла чорні брюки і рожеву вітровку, а також кеди.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком і донькою (instagram.com/olgasumska)
На фото Ольга позує разом з чоловіком, який тримає в руках святковий торт зі свічками. Також вони зробили кадр втрьох з донькою, і кілька спільних знімків з гостями.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і гостями (instagram.com/olgasumska)
"З днем народження, коханий", - зворушливо прокоментувала кадри Сумська.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і гостями (instagram.com/olgasumska)
Численні підписники 52-річної актриси поспішили приєднатися до привітань і залишили на адресу Віталія багато теплих слів.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не усім шанувальникам.
Раніше актриса Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Ганна закінчила школу.
Також Ольга Сумська згадала, як у дитинстві проводила канікули, і показала архівні фото.