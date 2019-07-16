"Українська красуня": Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці

Актриса взяла участь у зйомках популярного ТВ-шоу
Ольга Сумська з задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими і приємними моментами свого життя, публікуючи фото з улюбленими чоловіком і донькою і показуючи образи для зйомок. Актриса просто-таки захоплює своїм квітучим виглядом і не боїться викладати також і знімки без макіяжу, підкоряючи природною красою.
Артистка поділилася цілою серією яскравих фото в ефектному образі. Ольга позувала на пляжі на березі Дніпра в Києві в розкішному червоному платті-вишиванці в підлогу з чорними візерунками. Вона приймала різноманітні пози і завзято сміялася на камеру.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Як розповіла Сумська, у цьому вбранні вона взяла участь у зйомках популярного ТВ-шоу "Битва екстрасенсів". Вона також показала кілька фото з ведучим і учасниками проекту.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
"Чудовий вечір у колі друзів на зйомках 20го сезону програми #битваекстрасенсів Має бути дуже цікаво! Хто з вас дивиться, друзі? Які враження?" - прокоментувала актриса.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Підписники по достоїнству оцінили наряд Ольги і залишили безліч компліментів. Однак багато хто також негативно відреагували на її участь у подібному шоу, називаючи його фарсом і обманом глядачів, а учасників - шарлатанами.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Ганна закінчила школу.
Раніше Ольга Сумська згадала,як в дитинстві проводила канікули.
Також Ольга Сумська показала ефектне селфи зі співаком Максом Барських.