"Українська красуня": Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса взяла участь у зйомках популярного ТВ-шоу

Ольга Сумська з задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими і приємними моментами свого життя, публікуючи фото з улюбленими чоловіком і донькою і показуючи образи для зйомок. Актриса просто-таки захоплює своїм квітучим виглядом і не боїться викладати також і знімки без макіяжу, підкоряючи природною красою.

Артистка поділилася цілою серією яскравих фото в ефектному образі. Ольга позувала на пляжі на березі Дніпра в Києві в розкішному червоному платті-вишиванці в підлогу з чорними візерунками. Вона приймала різноманітні пози і завзято сміялася на камеру.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Як розповіла Сумська, у цьому вбранні вона взяла участь у зйомках популярного ТВ-шоу "Битва екстрасенсів". Вона також показала кілька фото з ведучим і учасниками проекту.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Чудовий вечір у колі друзів на зйомках 20го сезону програми #битваекстрасенсів Має бути дуже цікаво! Хто з вас дивиться, друзі? Які враження?" - прокоментувала актриса.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники по достоїнству оцінили наряд Ольги і залишили безліч компліментів. Однак багато хто також негативно відреагували на її участь у подібному шоу, називаючи його фарсом і обманом глядачів, а учасників - шарлатанами.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Чудово виглядаєте, Вам дуже йде ця сукня

Наша українська красуня! Невгамовна жінка

Олю ві чудова, вам так пасує ця червона сукня )

Підняла настрій, відповіла!!!! Спасибі!!!! Сама красива жінка!!!

Ви дуже гарна Олю, але дуже шкода, що знімаєтесь у програмі яка багато років обдурює людей і наживається на чужому нещасті

Неймовірна краса

Ви шикарна! і сукня просто приголомшливе!

Олю! Ви в червоному -- це щось неймовірне! Як кажуть молоді люди-агонь!

Олю, дуже гарно виглядаєте!

Екстрасенсами все награно за сценарієм Ви Ольга прикраса цієї програми. Красуня

Давно перестала дивитися, все переграють. просто шоу

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Ганна закінчила школу.

Раніше Ольга Сумська згадала,як в дитинстві проводила канікули.

Також Ольга Сумська показала ефектне селфи зі співаком Максом Барських.