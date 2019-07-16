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"Українська красуня": Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 12:26
"Українська красуня": Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса взяла участь у зйомках популярного ТВ-шоу

Ольга Сумська з задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими і приємними моментами свого життя, публікуючи фото з улюбленими чоловіком і донькою і показуючи образи для зйомок. Актриса просто-таки захоплює своїм квітучим виглядом і не боїться викладати також і знімки без макіяжу, підкоряючи природною красою.

Артистка поділилася цілою серією яскравих фото в ефектному образі. Ольга позувала на пляжі на березі Дніпра в Києві в розкішному червоному платті-вишиванці в підлогу з чорними візерунками. Вона приймала різноманітні пози і завзято сміялася на камеру.

&quot;Українська красуня&quot;: Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Як розповіла Сумська, у цьому вбранні вона взяла участь у зйомках популярного ТВ-шоу "Битва екстрасенсів". Вона також показала кілька фото з ведучим і учасниками проекту.

&quot;Українська красуня&quot;: Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці&quot;Українська красуня&quot;: Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Чудовий вечір у колі друзів на зйомках 20го сезону програми #битваекстрасенсів Має бути дуже цікаво! Хто з вас дивиться, друзі? Які враження?" - прокоментувала актриса.

&quot;Українська красуня&quot;: Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники по достоїнству оцінили наряд Ольги і залишили безліч компліментів. Однак багато хто також негативно відреагували на її участь у подібному шоу, називаючи його фарсом і обманом глядачів, а учасників - шарлатанами.

&quot;Українська красуня&quot;: Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці&quot;Українська красуня&quot;: Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

  • Чудово виглядаєте, Вам дуже йде ця сукня
  • Наша українська красуня! Невгамовна жінка
  • Олю ві чудова, вам так пасує ця червона сукня )
  • Підняла настрій, відповіла!!!! Спасибі!!!! Сама красива жінка!!!
  • Ви дуже гарна Олю, але дуже шкода, що знімаєтесь у програмі яка багато років обдурює людей і наживається на чужому нещасті
  • Неймовірна краса
  • Ви шикарна! і сукня просто приголомшливе!
  • Олю! Ви в червоному -- це щось неймовірне! Як кажуть молоді люди-агонь!
  • Олю, дуже гарно виглядаєте!
  • Екстрасенсами все награно за сценарієм Ви Ольга прикраса цієї програми. Красуня
  • Давно перестала дивитися, все переграють. просто шоу
 

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Ганна закінчила школу.

Раніше Ольга Сумська згадала,як в дитинстві проводила канікули.

Також Ольга Сумська показала ефектне селфи зі співаком Максом Барських.

Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні Ольга Сумська показала, як проводила канікули в дитинстві: архівні фото
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