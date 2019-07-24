Три красавицы: Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

52-летняя актриса вместе с дочками украсила обложку глянца

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года постоянно восхищает цветущим и молодым внешним видом и неувядающей красотой. У нее две уже взрослые дочери, которым явно передались гены звездной мамы, ведь они тоже настоящие красотки. Недавно артистка вместе с дочками украсила обложку глянцевого издания Viva, а также снялась в яркой и стильной фотосессии. Парой кадров она поделилась на своей странице в Instagram.

Для обложки красотки выбрали одинаковые брючные костюмы красных оттенков и босоножки в тон. Ольга сидит в кресле, 29-летняя Антонина Паперная стоит позади нее, а младшая дочь, 17-летняя Анна Борисюк примостилась на ручке кресла возле мамы.

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

На втором фото они позируют в стильных тренчах бежевых тонов и туфлях на каблуке. Мама с дочками подчеркнули стройные талии поясами, а длинные волосы все оставили распущенными.

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Поклонники пришли в полный восторг от красочной семейной фотосессии и оставили множество комплиментов. Многие отметили, что Тоня - копия звездной мамы, а вот Аня очень похожа на отца, Виталия Борисюка.

Отметим, что Паперная также стала актрисой, однако живет и работает в Москве. Аня же в этом году закончила школу.

На душі тепло від вашої родинної краси та жіночності. Обожнюю

Замечательные дочки! Замечательная мама

Справжній квітник красунь

Красотки!!! Ольга, Вы со старшей дочки как подруги выглядите!!! Молодцы!!!!

Три красавицы

Две принцессы с королевой

Дуже красиво та жіночно

Справжня династія! Одна краща за іншу... Всі між собою схожі, але і кожна вирізняється своєю харизмою ! Просто шикарні!

Три грації, обожнюю Вас!!!

Красуні! Наші Україночки! Так тримати!!!

Олічка, які у вас гарні донечки. Тоня ніжна, мов якась ранкова квітка. Аня має безмежно красиві очі. Обидві схожі на вас але кожна по своєму.

Справжня українська врода

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская поделилась душевными фото с дня рождения мужа Виталия Борисюка, которому исполнилось 56 лет.

Ранее Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам.

Также актриса Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье. Младшая дочь актрисы Анна закончила школу.