ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Три красавицы: Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.07.2019 - 10:35
Три красавицы: Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми
Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

52-летняя актриса вместе с дочками украсила обложку глянца

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года постоянно восхищает цветущим и молодым внешним видом и неувядающей красотой. У нее две уже взрослые дочери, которым явно передались гены звездной мамы, ведь они тоже настоящие красотки. Недавно артистка вместе с дочками украсила обложку глянцевого издания Viva, а также снялась в яркой и стильной фотосессии. Парой кадров она поделилась на своей странице в Instagram.

Для обложки красотки выбрали одинаковые брючные костюмы красных оттенков и босоножки в тон. Ольга сидит в кресле, 29-летняя Антонина Паперная стоит позади нее, а младшая дочь, 17-летняя Анна Борисюк примостилась на ручке кресла возле мамы.

Три красавицы: Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

На втором фото они позируют в стильных тренчах бежевых тонов и туфлях на каблуке. Мама с дочками подчеркнули стройные талии поясами, а длинные волосы все оставили распущенными. 

Три красавицы: Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Поклонники пришли в полный восторг от красочной семейной фотосессии и оставили множество комплиментов. Многие отметили, что Тоня - копия звездной мамы, а вот Аня очень похожа на отца, Виталия Борисюка.

Отметим, что Паперная также стала актрисой, однако живет и работает в Москве. Аня  же в этом году закончила школу.

  • На душі тепло від вашої родинної краси та жіночності. Обожнюю 
  • Замечательные дочки! Замечательная мама
  • Справжній квітник красунь
  • Красотки!!! Ольга, Вы со старшей дочки как подруги выглядите!!! Молодцы!!!!
  • Три красавицы
  • Две принцессы с королевой
  • Дуже красиво та жіночно
  • Справжня династія! Одна краща за іншу... Всі між собою схожі, але і кожна вирізняється своєю харизмою ! Просто шикарні!
  • Три грації, обожнюю Вас!!!
  • Красуні! Наші Україночки! Так тримати!!!
  • Олічка, які у вас гарні донечки. Тоня ніжна, мов якась ранкова квітка. Аня має безмежно красиві очі. Обидві схожі на вас але кожна по своєму.
  • Справжня українська врода

Три красавицы: Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская поделилась душевными фото с дня рождения мужа Виталия Борисюка, которому исполнилось 56 лет.

Ранее Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам.

Также актриса Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье. Младшая дочь актрисы Анна закончила школу.

Чудесная семья: Ольга Сумская поделилась душевными фото с дня рождения мужа "Украинская красавица": Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке
Новости Украины Ольга Сумскаяактрисадочь
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь