Три красавицы: Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми

52-летняя актриса вместе с дочками украсила обложку глянца
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года постоянно восхищает цветущим и молодым внешним видом и неувядающей красотой. У нее две уже взрослые дочери, которым явно передались гены звездной мамы, ведь они тоже настоящие красотки. Недавно артистка вместе с дочками украсила обложку глянцевого издания Viva, а также снялась в яркой и стильной фотосессии. Парой кадров она поделилась на своей странице в Instagram.
Для обложки красотки выбрали одинаковые брючные костюмы красных оттенков и босоножки в тон. Ольга сидит в кресле, 29-летняя Антонина Паперная стоит позади нее, а младшая дочь, 17-летняя Анна Борисюк примостилась на ручке кресла возле мамы.
Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)
На втором фото они позируют в стильных тренчах бежевых тонов и туфлях на каблуке. Мама с дочками подчеркнули стройные талии поясами, а длинные волосы все оставили распущенными.
Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)
Поклонники пришли в полный восторг от красочной семейной фотосессии и оставили множество комплиментов. Многие отметили, что Тоня - копия звездной мамы, а вот Аня очень похожа на отца, Виталия Борисюка.
Отметим, что Паперная также стала актрисой, однако живет и работает в Москве. Аня же в этом году закончила школу.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, Ольга Сумская поделилась душевными фото с дня рождения мужа Виталия Борисюка, которому исполнилось 56 лет.
Ранее Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам.
Также актриса Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье. Младшая дочь актрисы Анна закончила школу.