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Топ-модель по-українськи: хто залишив проект 12 випуск (фото)

Lite » Зірки 17.11.2018 - 09:35
Топ-модель по-українськи: хто залишив проект 12 випуск (фото)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Учасник вирішив залишити шоу за власним бажанням

Українське реалити-шоу "Топ-модель по-українськи" вирішив покинути один з найсильніших учасників проекту. Про це він сам заявив під час спілкування з журналістами.

"Я стояв за кулісами і думав, що поза проекту у мене є сім'я, Яся. І замість того, щоб бути з ними, я сиджу на бекстейджі й лаюся з малолітніми дітьми. Мамі потрібна була моя фізична і фінансова допомога. І Яся я теж потрібен. Зрозумів, що настав час покинути проект", - сказав Дмитро Топоринский.

Топ-модель по-українськи: хто залишив проект 12 випуск (фото)

Фото: Дмитро Топоринский (instagram.com/topazi_top)

При цьому, за словами молодої людини, він "ще доведе всім, що може працювати моделлю".

"Так, це рішення далося непросто. Але воно було для мене єдино вірним. Я з гордістю буду нести звання учасника «Топ-моделі по-українськи». І, незважаючи на свої 28 років, ще доведу всім, що можу працювати моделлю", - підкреслив він.

Топ-модель по-українськи: хто залишив проект 12 випуск (фото)

Фото: Дмитро Топоринский (instagram.com/topazi_top)

До речі, популярна українська співачка Оля Полякова, з якою нещодавно стався пікантний конфуз під час виступу, взяла участь у пікантній фотосесії "Приборкання норовливих" другого сезону реаліті"Топ-модель по-українськи".

Нагадаємо, раніше Полякова викликала справжній ажіотаж у мережі, опублікувавши свої повністю" голі" фото. При цьому з боку шанувальників співачки посипалися як позитивні, так і негативні відгуки про її вчинки. Однак Полякова не розгубилася, і дала жорстку відповідь хейтерам.

Відео: РБК-Україна

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