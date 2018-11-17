Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 12 выпуске (фото)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Участник решил оставить шоу по собственному желанию

Украинское реалити-шоу "Топ-модель по-украински" решил покинуть один из сильнейших участников проекта. Об этом он сам заявил во время общения с журналистами.

"Я стоял за кулисами и думал, что вне проекта у меня есть семья, Яся. И вместо того, чтобы быть с ними, я сижу на бекстейдже и ругаюсь с малолетками. Маме нужна была моя физическая и финансовая помощь. И Ясе я тоже нужен. Понял, что настало время покинуть проект", - сказал Дмитрий Топоринский.

Фото: Дмитрий Топоринский (instagram.com/topazi_top)

При этом, по словам молодого человека, он "еще докажет всем, что может работать моделью".

"Да, это решение далось непросто. Но оно было для меня единственно верным. Я с гордостью буду нести звание участника «Топ-модели по-украински». И, несмотря на свои 28 лет, еще докажу всем, что могу работать моделью", - подчеркнул он.

Фото: Дмитрий Топоринский (instagram.com/topazi_top)

Кстати, популярная украинская певица Оля Полякова, с которой недавно случился пикантный конфуз во время выступления, приняла участие в пикантной фотосессии "Укрощение строптивых" второго сезона реалити"Топ-модель по-украински".

Напомним, ранее Полякова вызвала настоящий ажиотаж в сети, опубликовав свои полностью" голые" фото. При этом со стороны поклонников певицы посыпались как положительные, так и негативные отзывы о ее поступки. Однако Полякова не растерялась, и дала жесткий ответ хейтерам.

Видео: РБК-Украина