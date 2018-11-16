Топ-модель по-украински: 2 сезон 12 выпуск смотреть онлайн

В пятницу, 16 ноября на Новом канале показажут 12 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 12 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

Что может делать на одной съемочной площадке пианино, цирковая тумба, голый манекен, тележка из супермаркета и суперблондинка Оля Полякова? Правильно. Принимать участие в фотосессии "Укрощение строптивых" второго сезона реалити Нового канала "Топ-модель по-украински".

"Эта съемка будет проходить в стиле очень известного фотографа Девида Лашапеля, – поясняет эксперт проекта и по совместительству фотограф испытания Соня Плакидюк. – Он работает в очень специфической эстетике. Это всегда слегка эклектичный набор символов, на съемках всегда много ярких предметов. Надеюсь, что кто-то из наших участников узнает стилистику фотосессии, и это поможет ему позировать".

Звездной напарницей участников стала певица и ведущая Оля Полякова.

"Работа с Олей должна стать для них своеобразной школой, ведь им надо уметь находить общий язык с любым партнером, – продолжает Соня Плакидюк. – Даже если у него есть звездный статус, и он намного профессиональнее тебя. Перед ребятами я ставлю две основные задачи. Во-первых, хочу, чтобы мизансцена нашего участника и Оли вызывала эмоцию, чтобы снимок было интересно рассматривать. А во-вторых, они должны познакомиться с Олей и настроить ее на общую работу".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Задачи Сони оказались действительно непростыми. Завидев Олю Полякову на съемочной площадке, некоторые участники впадали в ступор.

"Когда я вышла на съемочную площадку, то у меня челюсть отвисла, – говорит Юля Дыхан. – Обычно я под песни Оли Поляковой в четыре утра в клубах танцую, а тут она стоит передо мной! Только представьте: меня фоткает главный fashion-фотограф страны Соня Плакидюк, а снимаюсь я с главной блондинкой страны Олей Поляковой. Лежа в Одессе на диване и глядя телевизор я и представить не могла, что со мной будет происходить такое".

Представьте. Оля Полякова с розовыми волосами, в голубом костюме, латексных чулках и перчатках и с хлыстом в руках. И участники «Топ-модели по-украински» в кожаных нарядах и масках животных на лицах. Теперь поняли, почему название фотосета «Укрощение строптивых»?

"Да, укрощать наших участников будет именно Оля Полякова, – говорит Соня Плакидюк. – Интересно, не растеряются ли они в кадре со звездой?".

Смотрите новый выпуск проекта «Топ-модель по-украински» в пятницу в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее мы публиковали 11 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.