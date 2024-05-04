Снесло полмашины. "Пташка" Екатерина Полищук попала в серьезное ДТП

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По словам Екатерины, в результате автомобильной аварии у нее "забита рука и ребра, разбиты колени и сотрясение немножко после контузии".

"И минус полмашины. Такое бывает, когда кто-то невнимателен на дороге. И на удивление, это не я. Меня снесли с дороги, потому что решили повернуть налево, не убедившись, что я не еду навстречу. Впереди него было еще одно авто вплотную, поэтому его я тоже увидеть не могла. Что ж, машины у меня теперь нет, меня спасли подушки, но я не расстроена", - написала парамедик.

Также она сообщила, что ни с кем не ссорилась, а водитель оказался адекватным, хоть и после того, как она уехала, кто-то из друзей мужчины начал всем рассказывать, что "его Пташка снесла с дороги".

Екатерина Полищук попала в ДТП (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Поэтому я спокойно проверила всех на травмы, себя перемотала уже дома, всех успокоила, мило пообщалась с чрезвычайно приятными полицейскими, написала объяснения и заявление (у меня все было прекрасно с документами, да и я была пострадавшей стороной в ДТП) и поехала работать дальше", - продолжила Полищук.

Защитница сделала выводы: даже если человек соблюдает все правила дорожного движения, не факт, что навстречу едет внимательный и ответственный водитель.

"Поэтому единственная ваша защита: исправные подушки безопасности, тормоза, внимательность, скорость движения в пределах правил, пристегнутый ремень безопасности. Не пренебрегайте, пожалуйста, потому что последствия ДТП во многом зависят от вашей ответственности", - отметила Екатерина.

Также для тех, кто хочет поддержать, она оставила реквизиты на дрон. Ведь без машины, говорит Полищук, она выживет, а без дрона - нет.

Реквизиты на дрон: 5375411206884517