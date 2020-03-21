Те, що всередині: життєрадісна Настя Каменських поділилася своїм щастям

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала миле домашнє фото без макіяжу

Настя Каменських під час карантину постійно на зв'язку з шанувальниками. Вона влаштовує прямі ефіри, проводить онлайн тренування та живі концерти і веде задушевні розмови, а також встигла навіть придумати назву таким віртуальним "посиденькам" - NKкарантинник. Життєрадісна співачка не втомлюється заряджати фанів позитивом і стараеться всіляко підтримувати хороший настрій. Так, артистка розповіла, що для неї означає щастя.

Співачка опублікувала миле й кумедне фото в компанії улюбленого кудлатого вихованця, якого вона просто обжает.

"Щастя - це не те, що зовні, а те, що всередині вас. Важливо вміти перебувати в моменті. Не в минулому або майбутньому, а тут і зараз. Бути щасливим, просто тому, що живеш. Тому що навколо друзі, близькі, погода на вулиці гарна, а попереду ще стільки цікавого, стільки нових людей, нових місць, вражень, нових корисних навичок, курсів, книг, фільмів, смачної їжі", - розсекретила свою формулу щастя зірка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники звернули увагу на те, що зірка на фото зображена без макіяжу, подякувалий їй за натхнення і залишили компліменти.

І без яскравого макіяжу красуня!

Задоволення ззовні, щастя зсередини

Красива дівчина

Обожнюю тебе

Красуня

Миле фото

Шикарні

Просто чарівна

Скріншот коментарів

Співачка не встояла і поділилася "спортивним" фото в компанії Потапа і тренера Андрія Хомицкого. Пара зображена під час пробіжки на свіжому повітрі. Адже це обов'язковий ранковий ритуал зірок.

Настя Каменських з Потапалм і тренером (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя зізналася, що повністю довіряє своєму тренеру і хорошому другу в питаннях спорту і запропонувала тренуватися разом з ним онлайн.

Нагадаємо, що Настя Каменських показала, чим довела Потапа до сказу.