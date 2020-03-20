Настя Каменських довела Потапа до сказу під час вибору фільму (відео)

Шанувальники прийшли в захват від нового відео Потапа і Насті
Настя Каменських і Потап також намагаються знайти способи чимось зайняти себе і підписників під час карантину через коронавірус. Багато українських селебрітіс самоизолировались і закликають фоловерів по можливості робити також. До речі, з цієї причини в мережі набирає популярності хештег "залишаюсь вдома". Однак у тривалий домашніх посиденьок є і свої мінуси. Як мінімум нудьга. Щоб не було вже зовсім сумно, зірки готують збірки улюблених книг, фільмів і серіалів, ігр і інших розваг. Настала черга Насті і Потапа ділитися улюбленими фільмами. І зробили це музиканти в кумедній формі.
Зіркова парочка вирішила не просто список фільмів написати, але і підготувати кумедну замальовку. Відео з'явилося на сторінці Потапа в мега популярної сьогодні мережі Tik Tok. Проте Настя також зробила перепост.
На забавному ролику Настя довго не може визначитися, що ж вона хоче дивитися. Те й діло відхиляючи запропоновані варіанти. Потап нервує і в підсумку "вибухає", кидаючи у Настю пульт.
"Отже, признавайтесь, у кого так само проходить вибір фільму, як у нас на відео з Потапом?" — уточнює Каменських.
Відео: instagram.com/kamenskux
Звичайно ж, не забула Настя поділитися списком улюблених фільмів.
“Фільми для мене, як телепорт. Якою б не була ситуація навколо, ви завжди можете перенестися в іншу реальність. І зараз саме час переглянути парочку моїх улюблених фільмів. Ви зі мною? Тоді тримайте список", — пише співачка.
"Дивилися якийсь з цих?" — уточнює Каменських.
Тим часом шанувальники поспішили прокоментувати її новий пост і відео:
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, раніше Каменських назвала топ-17 улюблених пісень для підняття настрою.