Настя Каменських довела Потапа до сказу під час вибору фільму (відео)

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від нового відео Потапа і Насті

Настя Каменських і Потап також намагаються знайти способи чимось зайняти себе і підписників під час карантину через коронавірус. Багато українських селебрітіс самоизолировались і закликають фоловерів по можливості робити також. До речі, з цієї причини в мережі набирає популярності хештег "залишаюсь вдома". Однак у тривалий домашніх посиденьок є і свої мінуси. Як мінімум нудьга. Щоб не було вже зовсім сумно, зірки готують збірки улюблених книг, фільмів і серіалів, ігр і інших розваг. Настала черга Насті і Потапа ділитися улюбленими фільмами. І зробили це музиканти в кумедній формі.

Зіркова парочка вирішила не просто список фільмів написати, але і підготувати кумедну замальовку. Відео з'явилося на сторінці Потапа в мега популярної сьогодні мережі Tik Tok. Проте Настя також зробила перепост.

На забавному ролику Настя довго не може визначитися, що ж вона хоче дивитися. Те й діло відхиляючи запропоновані варіанти. Потап нервує і в підсумку "вибухає", кидаючи у Настю пульт.

"Отже, признавайтесь, у кого так само проходить вибір фільму, як у нас на відео з Потапом?" — уточнює Каменських.

Відео: instagram.com/kamenskux

Звичайно ж, не забула Настя поділитися списком улюблених фільмів.

“Фільми для мене, як телепорт. Якою б не була ситуація навколо, ви завжди можете перенестися в іншу реальність. І зараз саме час переглянути парочку моїх улюблених фільмів. Ви зі мною? Тоді тримайте список", — пише співачка.

Неймовірне життя Уолтера Мітті. У цьому фільми все - красиві пейзажі, фрази, музика та історія людини, яка повірила, що в житті можливо все!

Бойфренд з майбутнього. Оригінальна назва "About time". Той випадок, коли легкий сюжет несе в собі стільки глибоких думок. Цей фільм свого часу мене дуже вразив.

В гонитві за щастям. Це фільм про подолання труднощів, вибор і цінності. Заснований на реальній історії. Уілл Сміт.

Траса 60. Фільм про дорогу життя, за кермом який незмінно ми самі. Фільм-притча, фільм-гра і фільм-фантазія. Питання, яке треба поставити тільки коли знаєш відповідь і відповіді, на які немає питань.

"Дивилися якийсь з цих?" — уточнює Каменських.

Тим часом шанувальники поспішили прокоментувати її новий пост і відео:

"Це я так мультики дитині вибираю"

“Аахахахахахха, це дуже смішно! Просто кращі"

"У мене так само (( ми з чоловіком не можемо вибрати фільм, тоді шукаємо шукаємо"

"Це ж я і мій чоловік))"

“Оо даа! Коли я хочу подивитися СУТІНКИ! чоловік ДЖОН ВІК! а син ГАРРІ ПОТТЕРА"

“Не знаю що дивитися Вибираю на угад"

"Те саме прямо зараз))"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Каменських назвала топ-17 улюблених пісень для підняття настрою.