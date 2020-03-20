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Настя Каменських підготувала музичний сюрприз для «всіх, хто залишається вдома»

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2020 - 16:27
Настя Каменських підготувала музичний сюрприз для «всіх, хто залишається вдома»
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підготувала Настя дійсно приємний сюрприз шанувальникам

Світова тенденція радувати шанувальників на карантині онлайн-концертами набирає обертів, і NK Настя Каменських надихає і мотивує своїх шанувальників не падати духом і наповнюватися позитивом. Артистка вже провела персональне відкрите тренування в Інстаграм і тепер вирішила подарувати гарний п'ятничний настрій, підготувавши музичний сюрприз.

«Зараз дуже важливо бути оптимістом і налаштуватися на позитивну хвилю, важливо зберігати спокій і бути усвідомленим. Якщо у вас тут виникли складнощі, налаштуватися допоможе музика. Я вирішила зробити цю п'ятницю особливою для всіх, хто залишається вдома, і подарувати вам гарний настрій і свої пісні», - зазначила NK Настя Каменських.

Музичний ефір відбудеться в п'ятницю, 20 березня, о 19:00. Наживо прозвучать треки в спеціальній музичній обробці.

«До заходу обов'язково підготуйте чашку ароматного чаю, а може і келих вина, затишний плед і гарний настрій», - додала артистка.

Раніше NK провела відкрите спортивну тренування для своїх підписників, які в зв'язку з карантином не можуть відвідувати спортивні зали, і запустила мотиваційний флешмоб.

Нагадаємо, Потап присвятив новий хіт карантину через коронавірус.

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