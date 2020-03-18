Всім танцювати: Настя Каменських назвала топ-17 улюблених пісень для підняття настрою

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя закликає шанувальників танцювати

На час карантину через коронавірус українські чиновники закликають якомога рідше з'являтися в публічних місцях. Зазначимо, що попередньо карантин триватиме до 3 квітня. Тепер багато українців гадають, чим зайняти себе в період вимушеного "неробства". Їм на допомогу поспішають українські селебрітіс. Раніше великою підбіркою улюблених фільмів ділилася Катя Осадча. Як з'ясувалося, телеведуча — любителька ромкомів і кулінарних фільмів. Настя Каменських також не залиша остється оронь. Співачка вирішила поділитися списком улюблених пісень на всі випадки життя. І в цьому списку не тільки пісні Каменських))

Як і очікувано, в плейлисті Насті багато латиноамериканських виконавців. Все ж Настя активно рухається до підкорення цого ринку. Нагадаємо, що топ-мрія української красуні — отримання латиноамериканський Греммі.

“Для бадьорості духу та класного настрою хороша музика — це необхідність. У мене є свій окремий плейлист для особливих випадків. І я вирішила поділитися їм з вами. Вони — це зараз саме те, що повинно подарувати вам чудовий настрій", — звертається до фоловерів Настя.

Також співачка пропонує танцювати! Прямо зараз!

“Хочу, щоб ви були налаштовані оптимістично. Увімкніть одну з цих пісень і потанцюйте)" — закликає Настя.

Отже, плейлист для підняття настрою від Насті Каменських:

NK - Lollipop або Elefante Dua Lipa - don't Start Now The Weeknd - Blinding Lights Tyga - Macarena Filv & Edmofo - Clandestina Major Laser & J Balvin - Que Calor Black Eyed Peas, J Balvin - Ritmo Roxanne - Arizona Zervas Harry Styles - Adore You Camila Cabello - My Oh My Lil Baby - Woah Future & Drake - Life Is Good Dj Snake & J Balvin & Tyga - Loco Contigo Maluma & GIMS - Hola Señorita Cardi B & Bad Bunny - I Like It Blackbear - Hot Girl Bummer Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China

“І давайте створимо наш #NKfamily плейлист. Пишіть в коментарі вашу саму-саму улюблену пісню, а я створю з цих пісень окремий плейлист і потім поділюся ним з вами! Це буде найкращий плейлист з можливих", — підсумувала Каменських.

Шанувальників Насті довго просити не довелося. Багато написали улюблені пісні, а також простий залишили приємні відгуки під новим постом виконавиці.

До речі, свій новий пост Настя супроводила яскравим фото. На знімку співачка позує в ефектному образі. На Насті — жовті штани-кльош, білизна такого ж лимонного відтінку. На штанях — декоративний накладний пояс з брюками чорного кольору. Волосся Настя заплела у високу косу на потилиці.

"Щось у вашому листі немає жодної вітчизняної композиції)) ну так же не можна)"

"Така ідеальна, аж гидко))"

"Як завжди чудова"

"Класний прикид"

"Моя улюблена пісня Harry Styles - Adore You"

"В моєму плейлисті після Lollypop and Elefante йде Shakira, Maluma Clandensino — і танцюється, і забирається, і готується під них відмінно!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux