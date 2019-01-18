"Теплий вечір": Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії

Співачка показала, з ким провела незабутній час в Майамі
Популярна співачка Ані Лорак показала, з ким провела незабутній вечір в Майамі, куди приїхала відпочити разом з дочкою. В Instagram вона поділилася спільним знімком, на якому зображена в компанії друзів – Лілії Подкопаєвої, Філіпа Кіркорова, Сергія Лазарєва та Ігоря Крутого.
Артистка коротко і душевно підписала кадр, який також з'явився на сторінках в мікроблозі у всіх присутніх на фото.
"Теплий вечір у колі друзів", - написала вона, залишивши красномовні теги "супервечір" і "друзі".
Фото: Ані Лорак, Сергій Лазарєв, Лілія Подкопаєва, Філіп Кіркоров, Ігор Крутой (instagram.com/anilorak)
Під постом артистки "відзначився" Філіп Кіркоров, який підтвердив, що провів приголомшливий час у дружньому колі.
"Це був приголомшливий вечір", - зазначив він.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Підписники співачки назвали фото дуже душевним, а компанію – дружною і веселою.
"В цій фотографії стільки тепла", "Всі дуже красиво виглядають", "Мої найкращі! Захоплююся вами, беру приклад з вас", "Дуже круте коло друзів", "Самий дружній колектив", "Ви справжня команда!" - відзначали коментатори.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Як стало відомо з підпису до аналогічного кадру в профілі Сергія Лазарєва, творча компанія провела час на віллі Версаче, а зібрав друзів не хто інший, як Філіп Кіркоров.
Також російський артист, який є вірогідним претендентом від Росії на поїздку в Ізраїль на конкурс Євробачення 2019, показав спільне фото з Ані Лорак, зроблене в цей же вечір.
"Моя людина! Рідна душа! Обожнюю! Завжди поруч", - підписав спільний кадр артист.
Фото: Ані Лорак і Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)
Раніше Ані Лорак представила документальний фільм про своє грандіозне шоу DIVA, в який увійшли закулісні кадри і відео підготовки до масштабного концерту-вистави.
Відео: РБК-Україна