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"Теплий вечір": Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 00:50
"Теплий вечір": Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка показала, з ким провела незабутній час в Майамі

Популярна співачка Ані Лорак показала, з ким провела незабутній вечір в Майамі, куди приїхала відпочити разом з дочкою. В Instagram вона поділилася спільним знімком, на якому зображена в компанії друзів – Лілії Подкопаєвої, Філіпа Кіркорова, Сергія Лазарєва та Ігоря Крутого.

Артистка коротко і душевно підписала кадр, який також з'явився на сторінках в мікроблозі у всіх присутніх на фото.

"Теплий вечір у колі друзів", - написала вона, залишивши красномовні теги "супервечір" і "друзі".

&quot;Теплий вечір&quot;: Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії

Фото: Ані Лорак, Сергій Лазарєв, Лілія Подкопаєва, Філіп Кіркоров, Ігор Крутой (instagram.com/anilorak)

Під постом артистки "відзначився" Філіп Кіркоров, який підтвердив, що провів приголомшливий час у дружньому колі.

"Це був приголомшливий вечір", - зазначив він.

&quot;Теплий вечір&quot;: Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Підписники співачки назвали фото дуже душевним, а компанію – дружною і веселою.

"В цій фотографії стільки тепла", "Всі дуже красиво виглядають", "Мої найкращі! Захоплююся вами, беру приклад з вас", "Дуже круте коло друзів", "Самий дружній колектив", "Ви справжня команда!" - відзначали коментатори.

&quot;Теплий вечір&quot;: Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії

&quot;Теплий вечір&quot;: Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії

&quot;Теплий вечір&quot;: Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Як стало відомо з підпису до аналогічного кадру в профілі Сергія Лазарєва, творча компанія провела час на віллі Версаче, а зібрав друзів не хто інший, як Філіп Кіркоров.

Також російський артист, який є вірогідним претендентом від Росії на поїздку в Ізраїль на конкурс Євробачення 2019, показав спільне фото з Ані Лорак, зроблене в цей же вечір.

"Моя людина! Рідна душа! Обожнюю! Завжди поруч", - підписав спільний кадр артист.

&quot;Теплий вечір&quot;: Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії

Фото: Ані Лорак і Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

Раніше Ані Лорак представила документальний фільм про своє грандіозне шоу DIVA, в який увійшли закулісні кадри і відео підготовки до масштабного концерту-вистави.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Ані ЛоракСергей ЛазаревФіліп Кіркоров
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